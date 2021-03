GSK Consumer Healthcare tritt dem Pulpex-Papierflaschen-Konsortium bei

London (ots/PRNewswire) - - GSK Consumer Healthcare prüft Papierabfüllung für seine Wellness- und Mundgesundheitsmarken, darunter Centrum, Sensodyne und parodontax- Pulpex-Papierflaschen sind recycelbar und 100 % PET-frei- Die Konsortialmitglieder Diageo, Unilever und PepsiCo entwickeln jeweils Pulpex-Verpackungen für bestimmte MarkenPulpex Limited freut sich bekannt zu geben, dass GSK Consumer Healthcare (GSKCH), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der rezeptfreien Medikamente, dem Pulpex-Partnerkonsortium beigetreten ist, um die Aufnahme von Papierflaschen in sein gesamtes Verpackungsprogramm zu prüfen.Pulpex Limited (www.pulpex.com) ist ein neues, weltweit führendes Unternehmen für nachhaltige Verpackungstechnologie, das von der Venture-Management-Firma Pilot Lite und dem Spirituosenhersteller Diageo gegründet wurde. Das Unternehmen hat eine erste skalierbare Papierflasche entwickelt, die zu 100 % PET-frei ist. Die aus nachhaltig gewonnenem Zellstoff hergestellte Pulpex-Flasche erfüllt die Standards für Lebensmittelsicherheit und kann in Standard-Papierabfallströmen recycelt werden, die eine weitaus höhere Ausbeute als Kunststoffabfallströme aufweisen.Mike Anstey, Mitbegründer und CEO von Pilot Lite, sagte: "Wir sind stolz darauf, ein innovatives Unternehmen wie GSK Consumer Healthcare mit seinem Portfolio an wissenschaftsbasierten Marken als Mitglied des Pulpex-Konsortiums zu haben. GSK Consumer Healthcare ist nicht nur weltweit führend auf dem Markt für Consumer Healthcare, sondern bietet jetzt auch die Art von Markenführung, die notwendig ist, um den ökologischen Fußabdruck der Verpackung zu minimieren."Pulpex bildete ein Partnerkonsortium aus weltweit führenden Unternehmen der schnelllebigen Konsumgüterindustrie, um sicherzustellen, dass die Verpackungstechnologie in allen Lebensbereichen weit verbreitet ist und eingesetzt wird. Dem Konsortium gehören neben GSKCH auch Diageo, Unilever und PepsiCo an, weitere Partner sollen noch in diesem Jahr hinzukommen. Die anpassbare Pulpex-Technologie ermöglicht es Partnerunternehmen, verschiedene Formen und Größen von Single-Mould-Flaschen zu produzieren, die den Anforderungen ihrer Marken entsprechen.GSKCH prüft das Design und die Einführung von Pulpex-Flaschen für Produkte von drei Marken aus seinem Portfolio: Centrum, Sensodyne und parodontax. Centrum ist die weltweite Nummer eins unter den Multivitamin-Marken. Sensodyne ist die weltweit führende, von Zahnärzten empfohlene Sensitivitätszahnpasta mit einer Produktpalette, die auch Mundspülungen und Zahnbürsten umfasst. parodontax ist die führende Zahnfleischpflegemarke in Europa und hilft seit 1937, Zahnfleischbluten zu stoppen.Sarah McDonald, VP of Sustainability, GSK Consumer Healthcare, sagte: "Wir sind entschlossen, alternative Verpackungsmaterialien zu erforschen, wo wir können, und gleichzeitig die Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit unserer Produkte zu gewährleisten. Wir hoffen, dass durch die Kommerzialisierung dieser Technologie für unsere Branche andere nachziehen können."Letztes Jahr kündigte GSK ehrgeizige neue Ziele für ökologische Nachhaltigkeit in den Bereichen Klima und Natur an. Pulpex ist stolz darauf, Teil der Verpflichtung von GSKCH zu sein, die ehrgeizigen Ziele zu erreichen, dass alle Verpackungen von Konsumgütern recycelbar oder wiederverwendbar sein sollen, einschließlich der Eliminierung aller problematischen und unnötigen Kunststoffe, wo es die Qualität und Sicherheit erlaubt, bis 2025.Informationen zu PulpexPulpex ist eine Zusammenarbeit zwischen Pilot Lite und Diageo. Pilot Lite (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3100228-1&h=386537528&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3100228-1%26h%3D3457067377%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.pilotliteventures.com%252Findex.php%26a%3DPilot%2BLite&a=Pilot+Lite)ist ein Pionier und international führend im Venture Management mit einer erfolgreichen Erfolgsbilanz, die Fortune 500/FTSE 100 Unternehmen dabei hilft, die Kommerzialisierung von Innovationen zu beschleunigen. Über seine Tochtergesellschaft Pilot Lite investiert Pilot Lite direkt in das geistige Eigentum von Unternehmen und wandelt es in eigenständige, umsatzstarke Unternehmen um. Diageo ist ein weltweit führendes Unternehmen für Getränkealkohol mit einer herausragenden Kollektion von Marken, die in mehr als 180 Ländern auf der ganzen Welt verkauft werden. Das Unternehmen ist sowohl an der London Stock Exchange (DGE) als auch an der New York Stock Exchange (DEO) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter pulpex.com.Über GSK Consumer HealthcareUnser weltweit führendes Consumer-Healthcare-Geschäft kombiniert Wissenschaft und Verbraucherwissen, um innovative Marken für den täglichen Gebrauch zu entwickeln, denen Verbraucher vertrauen und die von Experten für Mundgesundheit, Schmerzlinderung, Erkältung, Grippe und Allergien, Verdauungsgesundheit sowie Vitamine, Mineralien und Nahrungsergänzungsmittel empfohlen werden.Wir sind eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der rezeptfreien Medikamente (OTC) mit führenden Positionen in einer Reihe von Märkten, darunter in den USA, Indien und Deutschland. Zu unserem Portfolio an beliebten und vertrauten Marken gehören Centrum, Sensodyne, paradontax, Polident, Advil, Voltaren, Panadol, Otrivin und Theraflu.Informationen zu GSKGSK ist ein wissenschaftlich geführtes, globales Gesundheitsunternehmen mit einem besonderen Ziel: den Menschen zu helfen, mehr zu tun, sich besser zu fühlen und länger zu leben. Weitere Informationen finden Sie unter gsk.com.Weitere Informationen zu unseren GSK Nachhaltigkeitszielen finden Sie unter: https://www.gsk.com/en-gb/responsibility/environment-our-new-approach (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3100228-1&h=4283557138&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3100228-1%26h%3D592810516%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gsk.com%252Fen-gb%252Fresponsibility%252Fenvironment-our-new-approach%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gsk.com%252Fen-gb%252Fresponsibility%252Fenvironment-our-new-approach&a=https%3A%2F%2Fwww.gsk.com%2Fen-gb%2Fresponsibility%2Fenvironment-our-new-approach)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1458336/Pulpex_paper_bottle.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3100228-1&h=3567565698&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3100228-1%26h%3D2554385300%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1458336%252FPulpex_paper_bottle.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1458336%252FPulpex_paper_bottle.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1458336%2FPulpex_paper_bottle.jpg)Pressekontakt:media@pulpex.comoder Simon SteelGSK Consumer Healthcaresimon.x.steel@gsk.com