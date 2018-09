GSH Corp Ltd: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Kurs der Aktie GSH Corp Ltd stand am 06.09.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Singapore bei 0,42 SGD.

Die Aussichten für GSH Corp Ltd haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: GSH Corp Ltd schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Real Estate auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,98 % und somit 1,1 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 4,07 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von GSH Corp Ltd liegt bei einem Wert von 40,05. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Real Estate" (KGV von 24,37) über dem Durschschnitt (ca. 64 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist GSH Corp Ltd damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für GSH Corp Ltd in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für GSH Corp Ltd haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. GSH Corp Ltd bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.