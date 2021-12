GSF: Globale wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit bleibt Mainstream

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Das Greater Bay Science Forum 2021 (GSF) unter dem Motto „Exploring the Future, Sharing Scientific Achievement" wurde am 13. Dezember in Guangzhou, China, abgeschlossen. Die dreitägige Veranstaltung verdeutlichte, dass die globale wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit trotz des Trends zur Antiglobalisierung nach wie vor im Mittelpunkt steht.An dem von der Alliance of International Science Organizations (ANSO) initiierten Forum nahmen mehr als 100 Akademiker und Experten aus der ganzen Welt teil, um sich eingehend über wissenschaftliche Grenzbereiche wie Biowissenschaften, Nanowissenschaften, Netzkommunikation, nachhaltige Entwicklung, Meereswissenschaften und intelligente Industriesoftware auszutauschen. Die Teilnehmer sind sich einig, dass die gemeinsame Innovation und die Entwicklung der wissenschaftlichen Unternehmungen in der Welt gefördert werden müssen, um der Menschheit mehr Nutzen zu bringen.Andrea Baccarelli, Professor und Lehrstuhlinhaber für Umweltgesundheitswissenschaften an der Mailman School of Public Health der Columbia University, sagte in seiner Glückwunschbotschaft an das Forum per Video: „Es ist wirklich ein Moment für diese Veranstaltung. Ich bin sehr beeindruckt von der GSF und ihrem Auftrag, besonders in einer Zeit wie der heutigen. Es ist wichtig, sich auf die Wissenschaftskommunikation zu konzentrieren." Er brachte auch seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Kollegen in der Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macao zum Ausdruck.Sarah Gille, physikalische Ozeanografin der Scripps Institution of Oceanography und Trägerin der Sverdrup-Goldmedaille der American Meteorological Society (2021), sagte: „Die GSF ist ein aufregender Moment in der Wissenschaft. Wir stehen vor immensen Herausforderungen, darunter der Schutz unserer Umwelt und die Bewältigung des Klimawandels, Herausforderungen, die alle Bereiche des wissenschaftlichen Fachwissens in Anspruch nehmen werden. Diese Herausforderungen bieten uns auch die Möglichkeit, neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen, neue Wissenschaftler auszubilden und unsere Forschung auf große gesellschaftliche Fragen auszurichten."Carrie Lam, Chief Executive der Sonderverwaltungsregion Hongkong, betonte in ihrer Videoansprache, dass Guangdong und Hongkong in verschiedenen Bereichen eng zusammenarbeiten würden, unter anderem bei der wissenschaftlichen und technologischen Innovation. Hongkong wird weiterhin eng mit Guangdong zusammenarbeiten, um gemeinsam den Aufbau der Greater Bay Area zu fördern.Der Chief Executive der SAR Macau, Ho Iat Seng, sagte in seiner Videoansprache, dass Macau weiter mit den Innovationsressourcen anderer Städte in der Greater Bay Area zusammenarbeiten werde, um die industrielle technologische Innovation zu stärken.Ma Xingrui, Gouverneur der Provinz Guangdong, sagte in seiner Rede auf dem Forum, dass Guangdong die innovationsgetriebene Entwicklungsstrategie konsequent umsetze und den Aufbau einer starken Provinz für wissenschaftliche und technologische Innovation beschleunige, angeführt vom Aufbau der Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macao. Er ist der Ansicht, dass das GSF eine großartige Veranstaltung für Wissenschaftler aus aller Welt sei, die Funktionen wie den wissenschaftlichen Austausch und die Diskussion, die Präsentation wissenschaftlicher Errungenschaften sowie die Förderung des wissenschaftlichen Konsenses und des Innovationsmechanismus umfasse, was für die Förderung des wissenschaftlichen Austauschs und des gegenseitigen Lernens zwischen den Ländern von großer Bedeutung sei.Zhong Nanshan, Akademiker an der Chinesischen Akademie für Ingenieurwesen und anerkannter Experte für Atemwegserkrankungen, sagte, dass zur Bekämpfung der Epidemie Zusammenarbeit und gemeinsame Anstrengungen auf nationaler und internationaler Ebene erforderlich seien. „Wenn ein Ort nicht damit umgehen kann, kann die ganze Welt nicht damit umgehen. Kein Land ist sicher, solange nicht alle Länder sicher sind."Bai Chunli, Akademiker an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und Präsident des ANSO, sagte, die Allianz habe sich mit globalen Innovationspartnern zusammengetan, um die Herausforderungen in den Bereichen Lebensunterhalt sowie Wissenschaft und Technologie anzugehen, und habe eine Reihe gemeinsamer Forschungsprogramme zu globalen wissenschaftlichen Themen wie der gemeinsamen Bekämpfung von COVID-19 fortgesetzt.Er sagte, man erwarte, dass die GSF eine zentrale Rolle bei der Bereitstellung von Lösungen für die globale Wissenschafts- und Technologie-Innovationspolitik im Großraum Bay Area spiele.Pressekontakt:Frau Li,Tel.: +86-10-63074558Original-Content von: The Alliance of International Science Organizations, übermittelt durch news aktuell