GSA übernimmt vorreiterrolle: studentisches wohlbefinden durch ein bedürfnisorientiertes wohndesign

Globales Pilotprojekt für das studentische Schlafzimmer von morgengestartetLondon (ots/PRNewswire) - Als weltweit führender Anbieter imBereich des studentischen Wohnens befasst sich die Global StudentAccommodation (GSA) Group im Rahmen der Entwicklung ihres globalenPortfolios intensiv mit dem Wohlbefinden von Studierenden. Jetzt hatGSA ein bahnbrechendes Pilotprojekt zum Thema "Wellbeing durchDesign" auf den Weg gebracht­ - mit dem Ziel, das Wohlbefinden vonStudierenden im Purpose Built Student Accommodation (PBSA) Sektordurch das perfekte Wohndesign zu steigern. In Phase 1 des Projektshat das Wellbeing-Team von GSA Ende August einen einwöchigenWellbeing-Design-Workshop mit sieben Studierenden aus dem VereinigtenKönigreich, Japan, Ägypten, Zypern und Mauritius realisiert. DasErgebnis ist ein Konzept für das "studentische Schlafzimmer vonmorgen".Ein globales Projektteam für ein globales ProjektDie studentischen Teilnehmer des forschungsorientiertenPilotprojekts wurden mithilfe eines vorangegangenen Wettbewerbsausgewählt. Hierin sollten sie Ideen dazu entwickeln, inwiefernWellbeing-Maßnahmen ihr eigenes Wohnumfeld verbessern können. Densieben ausgewählten Studierenden zur Seite standen im Workshop vierinternationale Branchenexperten aus den USA, dem VereinigtenKönigreich, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den Niederlanden.Sie berieten die Teilnehmer zu den Schlüsselfaktoren für dasWohlbefinden in Wohngebäuden.Bei der Zusammenstellung des Projektteams hat GSA bewusst aufInternationalität geachtet. Sowohl die studentischen Teilnehmer alsauch die Experten kommen aus aller Welt. So ist sichergestellt, dasses sich um ein wirklich globales Projekt handelt, das Meinungen undPerspektiven verschiedener Kulturen einholt und damit auf dieGlobalisierung im Hochschulbereich reagiert.Von Studierenden für Studierende"Als führender Anbieter im Bereich studentisches Wohnen haben wirdie Verantwortung, die Faktoren für das Wohlbefinden von Studierendenzu verstehen und anzuwenden", betont Nicholas Porter, Gründer undExecutive Chairman von GSA. "Ein wesentlicher Bestandteil dabei istdie Steigerung des Wohlbefindens unserer Bewohner durch einsorgfältig durchdachtes und auf die individuellen Bedürfnisseabgestimmtes Wohndesign. An dessen Entwicklung lassen wir bewusst dieStudierenden selbst aktiv mitwirken. Ich bin immer wieder erstauntund höchst inspiriert von dem, was diese Generation an Ideen undImpulsen zu bieten hat."Die konstruktive Zusammenarbeit mit den Studierenden bestätigenauch die Branchenpartner. So erklärt Kirsten James, Senior Designerbei Studioilse: "Bei Studioilse haben wir einen einfachen Auftrag:menschliche Bedürfnisse und Wünsche in den Mittelpunkt unserer Arbeitzu stellen. Es geht darum, Umgebungen zu schaffen, in denen sichMenschen wohlfühlen; öffentliche Räume, in denen sie sich wie zuHause fühlen und Häuser, die wohnlich sind. Unsere Aufgabe imWorkshop bestand darin, eine neue Generation Studierender gezielt zufördern, mit dem Ziel, herauszufinden, warum und wie ihr Wohnumfelddie Qualität ihres täglichen (Studenten-)Lebens verbessern kann." Vomintensiven, direkten Austausch mit den Studierenden berichtet auchMarc Snyder, Associate Principal bei 4240 Architecture: "DieDiskussionen im Workshop konzentrierten sich auf die Frage, warum esso wichtig ist, nachhaltige Designpraktiken, die das Wohlbefindenfördern, zu verstehen und umzusetzen. Wir lehren eineDesignperspektive, die den Einfluss von Wohlbefinden im studentischenWohnumfeld und innerhalb studentischer Communities auf denStudienerfolg in den Mittelpunkt rückt."Konkrete Veränderungen bis 2025Das langfristige Ziel für die erste Phase des "Wellbeing durchDesign"-Projekts ist es, positive Veränderungen innerhalb derWohnraumgestaltung in allen GSA Residences global herbeizuführen. DieEinbeziehung von Studierenden in den Prozess der Gestaltung vonStudentenunterkünften ist eine wertvolle Übung und ermöglichtzusätzliche Erkenntnisse in Bezug auf bereits bestehendeGestaltungsprinzipien mit Blick auf das Wohlbefinden.Aktuell sichtet das GSA-Team das im Workshop entwickelteDesignkonzept. Im nächsten Schritt wird es entsprechend angepasst.Die finale Fassung wiederum wird vom GSA-Partner 4240 Architectureprofessionell weiterentwickelt sowie um eine Übersicht der Ergebnisseder Diskussion im Workshop und der gemeinsam identifiziertenPräferenzen der Studierenden ergänzt.Durch die fortlaufende Stärkung der Beziehungen zu denGSA-Partnern und das gemeinsame Engagement für eine kontinuierlicheVerbesserung des Wohlbefindens durch Forschung und Zusammenarbeit,strebt GSA an, dass alle Studentenunterkünfte Wohlbefinden als Teildes Designkonzepts bis 2025 umsetzen.GSA-Projektpartner- Philippa Charrier, FAT Properties (Vereinigtes Königreich)- Hanin Hazeem, OneYoungWorld (Vereinigte Arabische Emirate)- Kirsten James, Studioilse (Vereinigtes Königreich)- Marc Snyder, 4240 Architecture (USA)Weitere Informationen:www.gsa-gp.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/858784/GSA_Logo.jpgOriginal-Content von: Global Student Accommodation, übermittelt durch news aktuell