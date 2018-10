GRÜN Software AG gewinnt Großen Preis des Mittelstandes (FOTO)

Aachen (ots) -Die GRÜN Software AG ist als Preisträger 2018 mit dem "GroßenPreis des Mittelstandes" ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung zähltzu den wichtigsten und renommiertesten WirtschaftspreisenDeutschlands.Die GRÜN Software AG (www.gruen.net) wurde im Rahmen einerfeierlichen Gala, die am 29. September 2018 im Düsseldorfer MaritimHotel stattfand, mit dem "Großen Preis des Mittelstandes"(www.mittelstandspreis.com/) ausgezeichnet. Nachdem das AachenerSoftwareunternehmen 2017 bereits als Finalist ausgezeichnet wordenist, gelang in diesem Jahr der Sprung an die Spitze.Die Oskar-Patzelt-Stiftung verleiht jährlich den "Großen Preis desMittelstandes" an mittelständische Unternehmen, dabei bewertet derWettbewerb neben einzelnen betriebswirtschaftlichen Kriterien auchdie Unternehmen in ihrer Gesamtheit und in ihrer Rolle in derGesellschaft. Für den Preis wurden dieses Jahr bundesweit 4.917Unternehmen nominiert, davon 423 Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen,von denen schließlich die GRÜN Software AG einer von nur vierPreisträgern wurde und die Jury somit in allen Kategorien besondersüberzeugen konnte.Die GRÜN Gruppe rund um die GRÜN Software AG konnte ihren Umsatzinnerhalb der letzten vier Jahre verdoppeln, die Eigenkapitalquoteauf 30% steigern und die Anzahl der Mitarbeiter um ein Drittel aufrund 150 Mitarbeiter erhöhen. Seit vielen Jahren wird ein positivesErgebnis erwirtschaftet, welches zur Erhöhung des Eigenkapitalsthesauriert und zur Innenfinanzierung von Expansion, Modernisierung,Forschung und Mitarbeiterentwicklung genutzt wird. Ein eigenesTalente-Programm, Engagement-Auszeichnungen als GREENER, Sportgruppensowie regelmäßige Mitarbeiter-Events fördern dieMitarbeiter-Motivation. Unternehmen, Unternehmer und Mitarbeiterengagieren sich vielfältig als Spender für regionale Projekte oderSchulbauten in Afrika sowie in ehrenamtlichen Tätigkeiten zurFörderung der Digitalisierung in Deutschland. Die Stiftung zählt dasUnternehmen damit zur "sozial engagierten Wachstumselite desdeutschen Mittelstandes"."Für mich als mittelständischen Unternehmer sind Verantwortung,Risiko und Haftung miteinander verbunden. Daraus entsteht eineVerbindlichkeit, die Manager und Konzerne nicht kennen. Mit demrenommierten Mittelstandspreis wird dieses wichtigeAlleinstellungsmerkmal des Mittelstands fokussiert, ich nehme dieAuszeichnung stellvertretend für unsere tollen Mitarbeiterinnen undMitarbeiter gerne entgegen", freut sich Dr. Oliver Grün, Gründer,Vorstand und CEO der GRÜN Software AG. Gemeinsam mit Dirk Hönscheid,Prokurist und COO des Unternehmens nahm Grün an der Preisverleihungteil. "Die Auszeichnung bestätigt unsere positiveUnternehmensentwicklung und ist für uns ein Ansporn, auch die Zukunftaktiv zu gestalten und weiter neue Entwicklungen und Veränderungen indiesem Sinne zu treiben" ergänzt Hönscheid.Die von der Leipziger Oskar-Patzelt-Stiftung vergebeneAuszeichnung zählt zu Deutschlands wichtigsten Wirtschaftspreisen. Ineinem 2011 von der Unternehmensberatung isw Halle erhobenen Rankinglandete der "Große Preis des Mittelstandes" auf Platz 1 unter 536deutschen Wirtschaftswettbewerben, laut "Die Welt" gilt er alsbegehrtester und wichtigster Wirtschaftspreis. Der Wettbewerbverzeichnet bis heute einen stetigen Anstieg an Nominierungen.Kurz-Info über die GRÜN Software AG:Die GRÜN Gruppe ist marktführender Anbieter von Branchensoftwarefür Organisationen. Im Bereich der Mitglieds- und Spendensoftwarewerden über 1 Milliarde Euro jährlich von GRÜN-Lösungen abgewickelt,damit mehr als jeder 5te gespendete Euro in Deutschland. Zu denKunden des Marktführers gehören Institutionen wie WikimediaDeutschland, Johanniter-Unfallhilfe, Rotary Deutschland, Bund derSteuerzahler, Welthungerhilfe oder Misereor.Pressekontakt:GRÜN Software AGAndreas PalmPascalstraße 6D-52076 AachenTelefon: 0241 18900Telefax: 0241 1890 555E-Mail: andreas.palm@gruen.netOriginal-Content von: Grün Software AG, übermittelt durch news aktuell