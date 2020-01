GRÜNBAU BERLIN: Know-how für eine grüne Stadt (FOTO)

Berlin (ots) - GRÜNBAU BERLIN: Fachmesse und Branchenplattform - ZukunftsthemenStadtentwicklung und grüne Infrastruktur im Fokus - vom 18. bis 21. Februar imRahmen der bautec in BerlinWelchen Beitrag leistet eine durchdachte und zielgerichtete Außenraumplanung zurStadtentwicklung? Was macht attraktive Wohnquartiere heute und in der Zukunftaus? Welche Chancen und Möglichkeiten bietet urbaner Spiel- und Freizeitraum?Und wie wirkt sich der Klimawandel auf die Stadt aus? Die GRÜNBAU BERLIN, dievom 18. bis 21. Februar im Rahmen der bautec in Berlin stattfindet, widmet sichunter dem Motto "Außenräume gestalten, bauen und pflegen" den ZukunftsthemenStadtentwicklung und grüne Infrastruktur. Bereits zum siebten Mal finden inBerlin alle Akteure für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung zusammen.Die GRÜNBAU BERLIN bietet als Fachmesse und Branchenplattform Herstellern,Dienstleistern und Händlern die Möglichkeit, der Wohnungs- und Bauwirtschaftihre Ideen und Produkte vorzustellen. In Halle 2.2 der bautec präsentierenAussteller aus allen Bereichen des Garten-, Landschafts-, Spiel- undSportplatzbaus ihre Produkte und Services. Das Portfolio der Hersteller,Dienstleister und Händler reicht von Baustoffen über Dach- und Gebäudebegrünungbis hin zu Sport- und Freizeitanlagen. Als neue Aussteller mit dabei sind Kaiser& Kühne Freizeitgeräte GmbH, smb Seilspielgeräte GmbH Berlin in Hoppegarten,Sträb GmbH & Co. KG. und VOLFI Volker Fischer GmbH. Auch das portugiesischeUnternehmen Bragmaia feiert 2020 seine Premiere auf der GRÜNBAU BERLIN.Ebenfalls vertreten sind unter anderem die Berliner Seilfabrik GmbH & Co.,FreeGym GmbH, Tepro Kunststoff-Recycling GmbH & Co. KG und dieSIK-Holzgestaltungs GmbH.Neben der Ausstellung überzeugt die siebte GRÜNBAU BERLIN im Rahmenprogramm mitprominent besetzten Foren: SPIELRAUM:TALKS (18.2.), GRÜNBAU:TALKS (19.2.),Zukunft Stadt@GRÜNBAU BERLIN (20.2.) und SPIELPLATZ PRAXIS:TALKS (21.1.) sowiedas BuGG-Symposium Gebäudegrün (18.2.).SPIELRAUM:TALKS am 18. FebruarDie SPIELRAUM:TALKS eröffnen am Dienstag das Vortragsprogramm im GRÜNBAU BERLINForum in Halle 2.2. Unter der Überschrift "Freiräume in der Stadt - einegesamtgesellschaftliche Aufgabe" diskutieren Experten die Chancen undMöglichkeiten kinderfreundlicher Quartiers- und Stadtentwicklung. So zeigen u.a.die Sportpiraten Flensburg, wie ein privater Skatepark zum Motor fürkinderfreundliche Stadtentwicklung und kommunale Bewegungsförderung wird. DieVielseitigkeit bespielbarer öffentlicher Plätze stellt Antje Backhaus von gruppeF Landschaftsarchitekten anhand von drei Beispielen vor. Und mit dembespielbaren Schriftzuge 'Salierplatz' in Düsseldorf-Oberkassel beweist HenrikeScriverius von Reinders LandschaftsArchitekten bdla, wie hervorragend sichBuchstaben bespielen lassen. Kooperationspartner ist das DeutscheKinderhilfswerk, Medienpartner ist die Fachzeitschrift Playground@Landscape.GRÜNBAU:TALKS am 19. Februar"Grün, resilient, nachhaltig" lautet das Leitthema der GRÜNBAU:TALKS, die amMesse-Mittwoch im GRÜNBAU BERLIN Forum stattfinden. Erwartet werden Vertreterrenommierter Institutionen: Marco Schmidt vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt-und Raumforschung (BBSR) und dem TU Berlin New Building Lab diskutiert dieNotwendigkeit von Gebäudebegrünung und energieeffizienter Gebäudekühlung inZeiten des Klimawandels. Um die Bedeutung von Regenwasser für die Zukunft gehtes im Vortrag von Dr. Darla Nickel, Leiterin der Berliner Regenwasseragentur.Axel Klapka, k1Landschaftsarchitekten, stellt die Regenwasserbewirtschaftung imurbanen Kontext als eine Aufgabe für Landschaftsarchitekten vor. Und Dr. HannaBornholdt vom Amt für Naturschutz, Grünplanung und Energie, Behörde für Umweltund Energie, Hamburg spricht über die Erfahrungen der Stadt Hamburg beiGründachstrategie und Fassadenbegrünung. Im Anschluss findet eine abschließendePodiumsdiskussion mit allen Referenten statt. Mechthild Klett von Stadt+Grün undChristian Münter von Neue Landschaft moderieren und laden das Plenum zurFragerunde ein. Kooperationspartner ist die Stiftung DIE GRÜNE STADT,Medienpartner sind die Fachzeitschriften NEUE LANDSCHAFT und Stadt+Grün.Zukunft Stadt@GRÜNBAU BERLIN am 20. FebruarKonzepte für die Stadt von (über)morgen stehen bei Zukunft Stadt@GRÜNBAU BERLINam Messe-Donnerstag im Mittelpunkt. Julian Petrin von urbanista stellt dasoffene Stadtlabor "Nexthamburg" und das Projekt "Stadt von Übermorgen" vor.Diese beiden Projekte bieten urbanista einen Rahmen, sich intensiv mit derZukunft von Städten auseinanderzusetzen und Szenarien zu entwickeln, wie mit denAufgaben und Herausforderungen der Zukunft umgegangen werden kann. Die Folgendes Klimawandels hat auch Berlin in den vergangenen Jahren immer öfter zu spürenbekommen. Nicht nur einmal standen die U-Bahnhöfe bei Starkregen unter Wasserund der ÖPNV kam zum Erliegen. Zukunftsfähige Konzepte sind mehr denn jegefragt. Dirk Christiansen von bgmr Landschaftsarchitekten stellt das Konzeptfür das Schumacherquartier in Berlin-Tegel vor, das auf der Idee der"Schwammstadt" basiert. Die Idee dahinter: Eine Stadt, die Regenwasser aufsaugtwie ein Schwamm und wieder abgibt, wenn Wasser benötigt wird. Wie sich dieAnsprüche an die Gestaltung von urbanen Freiräumen geändert haben und künftigweiter ändern müssen und wie es gelingt, resiliente Parklandschaften zugestalten, darüber referiert Irene Lohaus von Lohaus Carl KöhlmosLandschaftsarchitekten aus Hannover. Medienpartner ist die FachzeitschriftGarten + Landschaft und der Callwey Verlag.SPIELPLATZ PRAXIS:TALKS am 21. FebruarAm Messe-Freitag geht es im GRÜNBAU BERLIN Forum in Halle 2.2. um Chancen undHerausforderungen für Praktiker. Im Rahmen der SPIELPLATZ PRAXIS:TALKS berichtenExperten praxisnah und kompetent über veränderte Beschaffungsregeln, neueFördermöglichkeiten und geben Tipps für die tägliche Arbeit. Sie zeigenAufwände, Erleichterungen und Lösungen auf und bieten so den amSpielplatzprojekt beteiligten Fachleuten aus Verwaltung und öffentlicherBeschaffung, sowie Planern und Produzenten konkrete Tipps und Hilfestellungenfür die tägliche Arbeit. Beispiele aus der Praxis runden die Veranstaltung ab:Die Berliner Seilfabrik GmbH & Co., die SIK-Holzgestaltungs GmbH sowie die smbSeilspielgeräte GmbH Berlin präsentieren realisierte Spielplatzprojekte.Kooperationspartner ist konzept:holz.Das detaillierte Programm ist online zu finden unter www.gruenbau-berlin.de. DieAnmeldungen zu allen Foren der GRÜNBAU BERLIN ist online möglich über dasRegistrierungsformular der bautec oder per Email an gruenbau@messe-berlin.de.Akkreditieren Sie sich für die bautec 2020 ab sofort online unterwww.bautec.com/Presse/Akkreditierung.Informationen zum Rahmenprogramm der bautec 2020 sind online unterwww.bautec.com/events zu finden. Das Programm wird laufend aktualisiert.Weitere Informationen zur bautec stehen online unter www.bautec.com zurVerfügung.Presseinformationen und druckfähige Pressefotos finden Sie online unterwww.bautec.com/Presse.Folgen Sie uns auch auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn und Xing.Über die bautec:Die internationale Fachmesse für Bauen und Gebäudetechnik wird von der MesseBerlin organisiert und findet im zweijährigen Turnus statt. ZumAlleinstellungsmerkmal der bautec gehört, dass sie das Gebäude vom Keller biszum Dach und seine Infrastruktur ganzheitlich betrachtet. Ergänzt wird dasAngebot der bautec mit der GRÜNBAU BERLIN und up#Berlin.Pressekontakt:Pressekontakt bautecMirjam PriemerJunior PR ManagerinT: +49 30 3038-2268mirjam.priemer@messe-berlin.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6600/4491997OTS: Messe Berlin GmbHOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell