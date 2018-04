GRP Rainer Rechtsanwälte - Noch mehr Expertise im Wirtschaftsrecht und Gesellschaftsrecht

Köln (ots) - Die international tätige Wirtschaftskanzlei GRPRainer Rechtsanwälte hat ihre Kompetenz in den BereichenWirtschaftsrecht sowie Handels- und Gesellschaftsrecht noch einmalerhöht.Die Rechtsanwälte Dr. Florian Wirkes, LL.M., und Dr. Hilmar Müllerverstärken das Team der Wirtschaftskanzlei GRP Rainer Rechtsanwälte.Durch die beiden Rechtsanwälte wird das Know-how der Kanzlei in denBereichen Wirtschaftsrecht und Handels- und Gesellschaftsrecht nocheinmal gesteigert. Dr. Wirkes und Dr. Müller bringen neben hoherFachkenntnis auch internationale Erfahrung mit und gewährleisten soeine noch höhere Beratungsqualität für die nationale undinternationale Mandantschaft.Seit ihrer Gründung hat die Kanzlei einen konsequentenExpansionskurs eingeschlagen, um ihrer Mandantschaft exzellente undinterdisziplinäre Rechtsberatung aus einer Hand bieten zu können.Dieser Weg werde mit dem Ziel fortgesetzt, durch ein erfahrenes Teamaus Juristen den Mandanten erfolgsorientierte, ganzheitlicheLösungsansätze bieten zu können, erklärt die Wirtschaftskanzlei GRPRainer Rechtsanwälte.Im Mittelpunkt der Beratung steht immer der Mandant und dieindividuelle, vertrauensvolle Zusammenarbeit an den Standorten Köln,Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart,London und Singapur. Bei komplexen Problemstellungen bietet GRPRainer Rechtsanwälte erfolgsorientierte Lösungsansätze. DieRechtsanwälte Dr. Wirkes und Dr. Müller werden die hoheBeratungsqualität noch einmal steigern.Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität zuKöln sammelte Dr. Florian Wirkes im Rahmen seinesRechtsreferendariats unter anderem Auslandserfahrungen bei einerKanzlei in Bangkok. Nach dem Referendariat absolvierte er denMasterstudiengang Wirtschaftsrecht (LL.M.) an der Universität Kölnund war nach seiner Zulassung als Rechtsanwalt für zwei Kanzleien inDüsseldorf und Köln tätig und promovierte berufsbegleitend, ehe ersich GRR Rainer Rechtsanwälte anschloss. Neben seiner juristischenErfahrung verfügt Dr. Wirkes über verhandlungssichereSprachkenntnisse in Englisch und Grundkenntnisse in Französisch.Rechtsanwalt Dr. Müller studierte Rechtswissenschaften an derUniversität zu Potsdam und legte dabei einen Schwerpunkt auf denBereich Handels- und Gesellschaftsrecht. DasKapitalgesellschaftsrecht vertiefte er im Rahmen seiner Promotion.Auslandserfahrung sammelte er während seines Rechtsreferendariats beieiner Kanzlei in London. Seit 2011 ist er als Rechtsanwaltzugelassen. Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist nach wie vor dasGesellschaftsrecht und hier insbesondere die Bereiche Mergers &Acquisition (M & A) und allgemeines Wirtschaftsrecht.https://www.grprainer.com/GRP Rainer Rechtsanwälte ist eine internationale,wirtschaftsrechtlich ausgerichtete Sozietät. An den Standorten Köln,Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart undLondon berät die Kanzlei insbesondere im gesamten Wirtschaftsrecht,Gesellschaftsrecht und Steuerrecht sowie im Kapitalmarktrecht undBankrecht. Zu den Mandanten gehören nationale und internationaleUnternehmen und Gesellschaften, institutionelle Anleger undPrivatpersonen.Pressekontakt:Michael RainerRechtsanwaltGRP Rainer LLP RechtsanwälteGürzenich-QuartierAugustinerstraße 1050667 KölnTelefon: +49 221 2722750info@grprainer.comwww.grprainer.comOriginal-Content von: GRP Rainer LLP, übermittelt durch news aktuell