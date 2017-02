GROW FAST - Aufruf an herausragende weibliche Fachkräfte

Rom (ots/PRNewswire) -LUISS Business School hat das Projekt GROW - Generating RealOpportunities for Women [echte Chancen für Frauen schaffen] ins Lebengerufen, welches das Ziel hat, die weiblichen Studenten der LUISSBusiness School zu fördern, zu unterstützen und ihre persönliche undberufliche Entwicklung zu verbessern. Der Schwerpunkt liegt dabei aufdem Zugang zur Arbeitswelt und der Bereicherung ihrer Karriere, damitdie Frauen in Unternehmen, Einrichtungen, Universitäten und anderenOrganisationen die höchste Ebene erreichen können.Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier:https://www.multivu.com/players/uk/8045351-luiss-grow-fast-female-professionals/GROW arbeitet auf diese Zielvorgabe hin, indem es Networking- undMentoring-Aktivitäten sowie Schulungen und Talentförderungsprogrammeentwickelt und organisiert. Diese Etappenziele wurden am 11. November2016 beim ersten offiziellen Meeting unter der Leitung des GeneralManagers der LUISS University Giovanni Lo Storto von der Direktorinder LUISS University Paola Severino und dem Dekan der LUISS BusinessSchool Paolo Boccardelli festgesetzt.Als eine der GROW-Aktivitäten der LUISS Business School fördernJohnson & Johnson und Korn Ferry International die Initiative GROWFAST (Finanzierung und Unterstützung von Talenten), eine Initiative,die einer auserlesenen Gruppe herausragender Frauen folgendesanbietet:- Direkten Zugang zu Organisationen, die Talente beim Ausbau ihresPotenzials unterstützen möchten.- Einen international akkreditierten Master-Studiengang(http://www.mba.luiss.edu/) an der LUISS Business School, der einkulturell relevantes und professionell denkwürdiges Erlebnis mittenin Rom bietet.- Ein komplett gesponserter beschleunigter Einstieg in dieGeschäftswelt mit führenden Unternehmen, die Vielfalt undEingliederung als wesentliche strategische Komponenten betrachten.Die Initiative umfasst vier Hauptstufen:- Auswahl talentierter Frauen.- Anfängliches dreimonatiges Praktikum bei Johnson & Johnson ab Juli2017, mit einer Spesenvergütung von bis zu 1000 EUR pro Monat.- Einjähriges MBA-Programm an der LUISS Business School ab Oktober2017, wobei die Studiengebühren von 27.000 EUR plus 13.000 EURLebenshaltungskosten von einem Studienkredit abgedeckt werden.- Zweijähriger Arbeitsvertrag bei Johnson & Johnson ab Oktober 2018,mit einem zuvor vereinbarten Lohn plus einer Zulage, welche dieTilgung des Studienkredits im Rahmen des Arbeitsvertrags abdeckt.Die ausgewählten Teilnehmerinnen werden vom anfänglichen Praktikumbis hin zum Ende der Initiative GROW FAST durchgehend betreut:Die Partner:- Johnson & Johnson, ein multinationales Fortune-500-Unternehmen, dasmedizinische Geräte, Arzneimittel und Verbrauchsgüter herstellt;- Korn Ferry International, eine Beratungsgesellschaft fürOrganisationen und Einzelpersonen und weltweit größter Anbieter vonFührungskräftevermittlung;- und die LUISS Business School (http://businessschool.luiss.it/en/),international akkreditierter Anbieter von Business-Ausbildung mitSitz in Rom (Italien).Anträge für eine Teilnahme müssen bis zum 15. April 2017 anmba23@luiss.it eingereicht werden.DOWNLOAD PDF(http://www.mba.luiss.edu/LUISSBusiness_GROW_FAST_2017.pdf)(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/469376/LUISS_Business_School_GROW_Logo.jpg )Video:https://www.multivu.com/players/uk/8045351-luiss-grow-fast-female-professionals/Pressekontakt:Sara Gentili - (+39) 06 85225047 or (+39) 06 85222265.Original-Content von: LUISS Business School, übermittelt durch news aktuell