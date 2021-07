GROPYUS übernimmt corrux

München (ots) - corrux, Hersteller von Software für Baufortschrittsüberwachung, gibt bekannt, Teil der GROPYUS AG zu werden. Die GROPYUS AG ist ein internationales Technologieunternehmen und bietet ein nachhaltiges, leistbares und smartes Mehrfamilien-Wohnbauprodukt an.Ziel der Übernahme ist es, Datensilos auf Baustellen zu eliminieren, um das nachhaltige und vor allem ressourcenschonende Bauen technologisch zu stärken.corrux wird eingebettet in die digitale Wertschöpfungskette von GROPYUS, um noch mehr Transparenz auf die Baustelle zu bringen. Schneller, nachhaltiger und skalierbar: Modularisierung und Vorproduktion sollen dabei helfen, dem steigenden Bedarf der Bauindustrie gerecht zu werden. corrux verbindet dabei die fragmentierten Übergabepunkte einer Baustelle. In der Plattform wird ersichtlich, ob Maschinen verfügbar sind und Material rechtzeitig geliefert wird. Das Ziel ist ein optimaler Ablauf, der kurze Bauzeiten gewährleistet und Emissionen möglichst gering hält."Die Aufgaben und Chancen der Bauindustrie sind massiv: Wir müssen dem wachsenden Bedarf an Wohnraum und Infrastruktur unter Fachkräftemangel und neuer Komplexität gerecht werden. Vor 3 Jahren haben wir begonnen, uns für effizienteres und verschwendungsfreies Bauen einzusetzen und sind unglaublich stolz, als Teil von GROPYUS noch schneller dieses Ziel zu erreichen. Unsere Industrie wird nur durch Technologie-gestützte Kollaboration entlang des gesamten Bauprozesses zu ressourcenschonendem Bauen kommen", freut sich Laura Tönnies, Gründerin und CEO von corrux.Philipp Erler, Mitgründer und CTO von GROPYUS sagt über die zukünftige Zusammenarbeit: "Die langjährige Erfahrung des corrux Teams im Bereich der digitalen Baustelle wird uns dem Ziel nachhaltigen, leistbaren, und smarten Wohnraum zu schaffen, näherbringen".Andreas Witt, CTO von corrux, freut sich ebenfalls sehr über die gemeinsame Zukunft und sagt: "Grundlage von Technologie-gestützten Markttransformationen sind Ökosysteme und Plattformen, die Informationen teilen und damit Ineffizienzen sichtbar machen. Strategisch passen corrux und GROPYUS hervorragend zusammen, da beide Unternehmen über mehr Automatisierung und Datenanalyse die Ineffizienzen in unserer Industrie beseitigen. Wir freuen uns über diesen Erfolg".Pressekontakt:Laura Tönniesmarketing@corrux.ioinfo@corrux.ioOriginal-Content von: corrux GmbH, übermittelt durch news aktuell