GROHE integriert Wasser als viertes Element mit intelligenten Lösungen in das Smart Home (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Als exklusiven Auftakt zur ISH, der Weltleitmesse für innovativesBaddesign, präsentiert GROHE eine Vielzahl an Innovationen. DerMarktführer stellt mehrere Produkte vor, die das Wohlbefinden imeigenen Zuhause verbessern, sowie eine revolutionäre Smart HomeInnovation: ein einzigartiges System, welches ihr Haus vorWasserschäden schützt.Water. Intelligence. Enjoyment.GROHE, einer der weltweit führenden Anbieter im BereichSanitärarmaturen, eröffnet exklusiv seine beeindruckende Messehalleauf der ISH, der Weltleitmesse für innovatives Baddesign,energieeffiziente Heizungs- und Klimatechnik und erneuerbareEnergien. Basierend auf GROHEs Motto für die ISH "WATER.INTELLIGENCE. ENJOYMENT. " enthüllt GROHE CEO Michael Rauterkus inseiner Rede GROHEs Vision für die Zukunft: "Wasser ist unserLebenselixier. Eine grundlegende Voraussetzung für das Leben. GROHEverbindet es jetzt mit Intelligenz und Freude."Michael Rauterkus, der diese Vision zum Leben erwecken will,reflektiert die letzten drei Jahre, seit GROHE sich der LIXIL Groupangeschlossen hat: "Wir haben uns auf unsere Stärken konzentriert undunsere Produktivität gestärkt, dank der hervorragenden Handwerkskunstund der Teamarbeit von GROHEs 'Masters of Technology' und denfantastischen Kollegen, die unsere Innovationen vorantreiben. Wasserist ein wichtiger Bestandteil aller Erlebnisse im Zuhause - egal obim Badezimmer oder in der Küche. Wir bei GROHE entwickelnkontinuierlich neue Lösungen, um das Wassererlebnis zu verbessern.Auf der diesjährigen ISH präsentieren wir Ihnen hunderte innovativeProdukte in den Kategorien Bad, Dusche, Küche, Professional, Keramik- sowie in einer brandneuen Kategorie."GROHE treibt die Smart Home Revolution an.GROHEs Anspruch geht weit über die reine Entwicklung digitalerProdukte hinaus. "Digitalisierung darf nicht zum Selbstzweck werden.Es geht darum, ein Haus intelligenter zu machen", sagt MichaelRauterkus und präsentiert zwei bahnbrechende Innovationen von GROHE:GROHE Sense und GROHE Sense Guard. Statistisch ist jeder zweiteHaushalt mindestens einmal von einem Wasserschaden betroffen - demwill GROHE nun entgegenwirken. Mit GROHE Sense und GROHE Sense Guardwird ein ganz neues Kapitel für Smart Home Produkte aufgeschlagen.Als System bieten beide zusammen eine noch nie da gewesene Sicherheitim Haus. GROHE Sense kann Hausbesitzer im Falle von Leckagen,Überschwemmungen und unerwünschter Luftfeuchtigkeit warnen, währendGROHE Sense Guard sogar dafür sorgt, dass die Wasserversorgung imFalle eines Rohbruchs sofort abgeschaltet und Schäden im Haus soverhindert werden.Lixil und GROHE: die Kombination einer mittelständischenInnovations- und Premiummarke mit einem globalen Partner für dieinnovativsten und erfolgreichsten Produkteinführungen DerZusammenschluss von GROHE und Lixil trägt bereits klare Früchte, wiedie beiden erfolgreichsten Neueinführungen in der Geschichte vonGROHE beweisen: Smart Control und Sensia Arena. Das Smart ControlDuschsystem mit seiner intuitiven "Drücken - Drehen - Duschen"Regelung basiert auf einer Ventiltechnik des LIXIL-Konzerns. SensiaArena ist ein in Japan hergestelltes DuschWC, welches in Europaspeziell für europäische Verbraucher designt wurde. Das Dusch-WCwurde bereits mit 10 der wichtigsten internationalen Designpreiseausgezeichnet. Sensia Arena bietet ultimative Hygiene und Komfort,ein neuer Standard im eigenen, persönlichen SPA mit intelligenterPflege und einem einzigartigen Wassererlebnis. Mit der neuen OndusSmartphone App kann jeder Nutzer ein eigenes, persönliches Profilerstellen. Aufbauend auf dem großen Erfolg dieser beiden Produkte istGROHE nun bestens aufgestellt, um mit GROHE Keramiken in den Markteinzutreten. Diese bieten in Kombination mit den bewährten GROHEArmaturen die perfekte Symbiose von Form und Funktion. Mit diesenneuen Keramiklinien wird GROHE zum starken Anbieter vonKomplettlösungen für das Bad.Eine weitere atemberaubende Innovation ist das exklusiveDuschsystem AquaSymphony. Es bringt als wahrscheinlich luxuriösesteDusche der Welt ein ebenso atemberaubendes wie privates SPAErlebnisin das eigene Zuhause. Die Dusche bietet unter anderem einintegriertes Dampfbad, sowie ein spezielles In-TRI-Cate-Licht. Fürdas ultimative Duscherlebnis sorgt der eigens von DJ Moguaikomponierten Song "Rain by AquaSymphony", der seine Weltpremiere liveauf der ISH feiert.GROHEs Werte sind der Schlüssel zum Erfolg "Wir leben unsereKernwerte Qualität, Technology, Design und Nachhaltigkeit", betontMichael Rauterkus. GROHE steht für Qualität "Made in Germany" undpreisgekröntes Design. Michael Seum, Vice President Design, sprichtüber die 100 Designpreise, die das Unternehmen in den letzten dreiJahren erhalten hat. "Wenn wir unsere Auszeichnungen zählen, sind dieletzten drei Jahre unsere stärksten gewesen. Das GROHE-Design wirdvon der Kreativität unseres hauseigenen Designteams angetrieben. Dankdieses Erfolgsrezeptes fühlen wir uns stark", so Michael Seum. DieseDesign- und Technologie-Exzellenz hat GROHE zur "ersten Wahl" fürVerbraucher, Architekten, Installateure und Einzelhändler gemacht.Besonders stolz ist das Unternehmen auf seineNachhaltigkeits-Initiative, die vor kurzem auch mit dem CorporateSocial Responsibility Award der deutschen Bundesregierung geehrtwurde.Clevere Innovationen "Innovationen in unserer Branche betreffennicht nur Hardware und Design. Vielmehr steht eine grundlegendeVeränderung an: Die digitalen und physischen Welten verschmelzen ",erklärt Michael Rauterkus. Aufbauend auf GROHEs Slogan "Pure Freudean Wasser", zeigt er die neuesten Innovationen und intelligentenProdukte. GROHE BLUE Home steht für intelligente Wasserlösungen inder Küche. Es bietet die perfekte Erfrischung aus der eigenenArmatur. Frisches Trinkwasser, gefiltert, mit exzellentem Geschmackund auf Wunsch still oder mit Kohlensäure versetzt - GROHEs"unbottled water".Das Zelebrieren von WasserMichael Rauterkus beschließt seine Keynote-Rede mit dem Fazit,dass "Wasser das wichtigste Element ist, das dem Menschen bekanntist. Es ist unser Lebenselixier. Seine pure Kraft hat unsere Weltgeformt. Und GROHEs Anspruch ist es Wasser mit maximalem Komfort zurVerfügung zu stellen. Dies wird nun ergänzt durch intelligenteLösungen im Kontext des Smart Home. Bei GROHE zelebrieren wir dasvierte Element: Wasser. Kombiniert mit Intelligenz und Freude. "Über GROHEGROHE ist der weltweit führende Anbieter von Sanitärarmaturen undeine globale Marke für innovative Sanitärprodukte. Die WeltmarkeGROHE setzt seit vielen Jahrzehnten auf die Markenwerte Technologie,Qualität, Design und Nachhaltigkeit, um "Pure Freude an Wasser" zubieten. Innovation, Design und Entwicklung sind eng aufeinanderabgestimmt und als integrierter Prozess fest am Standort Deutschlandverankert. Damit tragen GROHE Produkte das Qualitätssiegel "Made inGermany". Im globalen Produktionsnetzwerk mit einheitlich hohenFertigungsstandards werden die GROHE Produkte mit einzigartigerPräzisionstechnik gefertigt. So erfüllt GROHE weltweit seinenkompromisslosen Qualitätsanspruch an beste Verarbeitung und höchsteProduktleistung.Über 240 Design- und Innovationspreise allein in den letzten zehnJahren sowie mehrere TOP-Platzierungen als eines von "Deutschlandsnachhaltigstes Großunternehmen" bestätigen den Erfolg von GROHE. Derkonsequente Einsatz von GROHE Produkten in internationalherausragenden Gebäuden zeigt die nachhaltige Präferenz vonArchitekten, Designern und Entwicklern. GROHE ist Teil der LIXILGroup Corporation, einer an der Tokyo Stock Exchange notiertenGesellschaft. LIXIL ist der weltweit führende Sanitärhersteller miteinem breiten Portfolio bekannter Marken wie GROHE, American Standardund INAX. Zudem ist LIXIL Japans größter Anbieter derBaustoffindustrie und Wohngebäudeausstattung.Über LixilLIXIL ist ein weltweit führendes Unternehmen der Baustoffindustrieund Gebäudeausstattung. Unsere Innovationen rund um das Wohnenstellen konsequent den Menschen und seine Bedürfnisse in denMittelpunkt - wir nennen das "Living Technology". Unsere MarkenLIXIL®, GROHE®, American Standard Brands, DXV, INAX® undPermasteelisa® sind führend in ihren jeweiligen Märkten und Branchen,von Wassertechnologien bis zu Innen- und Außenbaustoffen undProdukten für den Gebäudebau und großen Architekturprojekten. Mitüber 80.000 Mitarbeitern weltweit ist LIXIL in mehr als 150 Ländernaktiv. Überlegene Funktionalität, Qualität und Design unsererProdukte sollen das Leben und Wohnen von Menschen heute und morgenbesser machen. 