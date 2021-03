GROHE X Launch-Woche läutet neue Ära ein - Rekord bei Besucherzahlen und Kundenengagement

Düsseldorf (ots) -- Erfolgreiche Launch-Woche der neuen digitalen Erlebnisplattform GROHE X: 68.000 Besuche aus 140 Ländern- Die Marke GROHE veranstaltete acht Live-Events in drei Tagen für Kunden, Architekten, Designer und Medien- 35.000 Besucher erkundeten die Innovationen der Marke GROHEDüsseldorf (ots) - Jenseits aller Erwartungen: LIXIL's Launch der neuen digitalen Erlebnisplattform GROHE X in der EMENA Region hat bisher mehr als 68.000 Besuche aus 140 Ländern weltweit verzeichnet. Die umfassende Markenplattform bietet informative und inspirierende Multimedia-Inhalte für professionelle Geschäftspartner und Konsumenten von GROHE. Abgestimmt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen wird ein maßgeschneidertes Programm für die jeweilige Zielgruppe angeboten. Während der Launch-Woche fanden mehr als acht Veranstaltungen statt: von einer Keynote zu den Produktneuheiten über eine Podiumsdiskussion zum Thema "Consumer Insights" bis hin zu einer Deep Dive Session über Installateursdienstleistungen. Architekten, Designer und Geschäftspartner zeigten besonderes Interesse an Strategien für das Wohnen der Zukunft und dem Thema "Green Buildings". Die Videos und Live-Events wurden bereits fast 70.000 Mal angesehen und sind nun auf Abruf verfügbar.Ein Highlight und ein weiterer Beweis für die Position der globalen Marke als Nachhaltigkeitspionier in der Sanitärbranche war die Enthüllung der vier meistverkauften Produkte als Cradle-to-Cradle-Certified®-Varianten. Im Gegensatz zum linearen Take-Make-Waste-Modell steht Cradle to Cradle für kontinuierliche Materialkreisläufe: Ein Produkt wird so hergestellt, dass die Bestandteile am Ende seines Lebens für neue Produkte verwendet werden können. Ein neuer Meilenstein auf der Nachhaltigkeitsreise der Marke.GROHE X bietet eine große Auswahl an How-To-Videos, Hintergrundartikeln und 360°-Räumen, in denen die Besucher in die neuen Produkthighlights eintauchen können. Hinzu kommen spannende Videoformate wie "A Glass of Water with...", in dem verschiedene GROHE-Experten Einblicke hinter die Kulissen der globalen Marke gewähren, oder das "Wow of the Week", in dem jede Woche ein besonders inspirierendes Projekt oder Thema vorgestellt wird.Während die Besucher der Markenplattform die Welt von GROHE auf eigene Faust erkunden können, eröffnet GROHE X darüber hinaus auch neue Wege der Interaktion: Geschäftspartner können über die Plattform Termine mit ihren Kontakten im Vertrieb vereinbaren und sich so direkt über die neuen Innovationen der Marke austauschen. Die visionäre Idee, das Kundenengagement über die Plattform voranzutreiben, führte zu einer Rekordzahl von bislang mehr als 4.000 Kundenterminen."Wir waren überwältigt von dem positiven Feedback unserer Kunden, Lieferanten und anderer Stakeholder sowie der Kollegen von LIXIL rund um den Globus. GROHE X ist ein echter Meilenstein in unserer Markengeschichte. Es eröffnet nie dagewesene Möglichkeiten, GROHE zu erleben und unsere Produkte und die Themen, die uns antreiben, zu entdecken. Die digitale Reise, die wir mit GROHE X angetreten haben, hat gerade erst begonnen", sagt Jonas Brennwald, Leader LIXIL EMENA und Co-CEO Grohe AG.Entdecken Sie die Zukunft schon heute auf unserem neuen Erlebnis-Hub GROHE X (http://www.grohe-x.com/).Pressekontakt:GROHEFeldmühleplatz 15 - 40545 Düsseldorf - Germany - Phone: +49(0)211/9130-3030 - www.grohe.comMEDIENKONTAKTThorsten SperlichLeader Communications & Corporate Responsibility LIXIL EMENAE-Mail: media@grohe.comPRESSEBÜROMSLGROUP GermanyE-Mail: grohe-presse@mslgroup.comOriginal-Content von: GROHE AG, übermittelt durch news aktuell