Matthias Malmedie testet: Ist der erste Kombi von Porschepraktisch und sportlich? Außerdem: "Det sucht Kompaktwagen für 1.500Euro", "Helges Mini-Raketen", "Die GRIP-Garage" und "ScheunenfundPorsche 944".Porsche baut mit dem Panamera Sport Turismo zum ersten Mal einenKombi. Der Turbo ist mit 550 PS und 304 km/h Top-Speed extremschnell. Von 0 auf 100 vergehen mit Sport-Chrono-Paket gerade mal 3,6Sekunden. Damit lässt der Kombi einen normalen 911 Carrera an derAmpel einfach stehen. Aber wie praktisch ist der Sport Turismo? EinKombi muss schließlich flexibel sein und jede Menge Stauraum bieten.GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie checkt, ob Porsche auch Kombi kannund ein Sportwagen auch praktisch ist.GRIP-Zuschauer Nader hat vor kurzem eine Kneipe in Müncheneröffnet und deswegen wenig Geld für ein Auto übrig. Sein Budget füreinen Kompaktwagen aus der Golfklasse: 1.500 Euro. Nader bittetGebrauchtwagenexperte Det Müller um Hilfe. Ein Ford Focus, ein VWGolf und ein Opel Astra stehen in der engeren Auswahl. Kann Det einenzuverlässigen Kompakten organisieren?GRIP-Zuschauer Thore hat ein Problem: Die Vorglühlampe und dieMotorkontrollleuchte seines Mercedes Viano blinken ständig auf. Der200-PS-Motor bringt zu wenig Leistung. Thore war bereits in dreiWerkstätten, aber keine konnte das Problem lösen. Ein klarer Fall fürdie GRIP-Garage! Können die Schrauber-Profis Joe und Roberto dieUrsache finden?Alfred Bauhaus, genannt Fred, ist der wohl kultigsteSchrottplatzhändler des Ruhrgebiets. Er ist immer auf der Suche nachSchnäppchen. Das Pott-Original hat einen Tipp bekommen: Ein alterPorsche 944 steht mit einem Motorschaden in einer Scheune. FredsPlan: Er will einen neuen Motor einpflanzen, den Wagen restaurierenund gewinnbringend auf dem Porsche-Treffen Dinslaken verkaufen. Gehtsein Plan auf oder ist der 944er ein Fass ohne Boden?Viel Fahrspaß gibt's nur mit viel PS? Von wegen! Helge Thomsencheckt die verrücktesten Minimobile, vom motorisierten Bobbycar biszum Mikro-Motorrad. Fest steht: Diese Rennzwerge treiben auch mit nureiner Pferdestärke unserem Testfahrer den Schweiß auf die Stirn. Dennwenn kein Platz für die Bremse ist, muss es auch ohne gehen. WelcheMini-Rakete macht am meisten Spaß und landet auf Platz eins?"GRIP - Das Motormagazin" am 20. August 2017 um 18:00 Uhr bei RTLIIÜber "GRIP - Das Motormagazin":Seit neun Jahren und in über 400 Sendungen bietet "GRIP - DasMotormagazin" seinen Zuschauern sonntags um 18:00 Uhr bei RTL IIkompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mitviel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themenverbindet "GRIP - Das Motormagazin" Unterhaltung rund um dieMotorwelt mit Service für den Verbraucher. Moderator MatthiasMalmedie und sein Team zeigen jede Woche die heißesten Auto-Trends,wagen rasante Versuche und geben kompetente Tipps.