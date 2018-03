Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

München (ots) -Sendetermin: Sonntag, 25. März 2018, um 18:00 Uhr bei RTL IIGRIP erfüllt einem Zuschauer seinen größten Traum: einProfi-Coaching in einem 540 PS-starken Supersportler! Außerdem suchtDet einen günstigen Kombi, Matthias und Sportmoderatorin Anna Kraftvergleichen City-SUVs, Hamid soll einen 600 PS-Sportwagen besorgenund es gibt einen weiteren Fall für die "GRIP-Garage" mit Lina undJo.GRIP macht Autoträume wahr: Ein Zuschauer darf einen Supersportlerfahren, und zwar den brandneuen Audi R8 V10 RWS - den erstenSerien-R8 mit reinem Heckantrieb. Seine 540 PS müssen 50 Kilo wenigerbewegen, weil dieser limitierte R8 keinen Allradantrieb hat.Rennfahrer und Profi-Instruktor Jan Seyffarth coacht ZuschauerNiklas, der fachkundige Anleitung braucht, denn der Medizinstudentfährt normalerweise mit der Straßenbahn und besitzt kein Auto. Ob Janes schafft, ihn zum gestandenen Sportwagenpiloten zu machen?Det Müller sucht für Zuschauer Roman einen zuverlässigen Kombi.Der Haken: Ihm stehen nur 4.000 Euro zur Verfügung. Det muss dieSpreu vom Weizen trennen. Denn für einen derart schmalen Euro wirdauch viel Schrott angeboten. Trotzdem findet Det vier geeigneteKandidaten: einen Volvo V70, einen Toyota Avensis Kombi, einen OpelAstra Caravan und einen Ford Focus Turnier. Bei einem fliegt ihm beider Probefahrt die Kupplung um die Ohren...Kompakte City-SUVs sind angesagt - fast jeder Hersteller hat einenim Angebot. Matthias Malmedie nimmt sieben Exemplare unter die Lupe:Hyundai Kona, Kia Stonic, Citroën C3 Aircross, Seat Arona, VW T-Roc,Opel Crossland X und Mazda CX-3. Unterstützt wird er vonSportmoderatorin Anna Kraft. Anna und Matthias testen imK.O.-Verfahren so lange, bis nur noch einer übrigbleibt...Luxusautohändler Hamid Mossadegh soll für einen Kunden einenreinrassigen Sportwagen besorgen. Um die 600 PS sollen es sein, gernevom Schlage eines Lamborghini Huracán oder Mercedes-AMG GT R. AlsBudget stehen Hamid 100.000 Euro zur Verfügung. Ob er Erfolg hat?Beim Audi A6 von Zuschauer Darian gehen regelmäßig im Cockpitsämtliche Kontrollleuchten an. Außerdem funktioniert die Düse desHeckscheibenwischers nicht mehr. Ob die Fehler zusammenhängen? In derGRIP-Garage gehen Jo Scholz und Lina van de Mars der Sache auf denGrund."GRIP - Das Motormagazin" am 25. März 2018 um 18:00 Uhr bei RTL IIÜber "GRIP - Das Motormagazin":Seit zehn Jahren und in über 400 Sendungen bietet "GRIP - DasMotormagazin" seinen Zuschauern sonntags um 18:00 Uhr bei RTL IIkompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mitviel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themenverbindet "GRIP - Das Motormagazin" Unterhaltung rund um dieMotorwelt mit Service für den Verbraucher. Moderator MatthiasMalmedie und sein Team zeigen jede Woche die heißesten Auto-Trends,wagen rasante Versuche und geben kompetente Tipps.Pressekontakt:RTL II KommunikationHannes Gräbner089 - 64185 6522hannes.graebner@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell