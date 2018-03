Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

München (ots) -Sendetermin: Sonntag, 18. März 2018, um 18:00 Uhr bei RTL IIMatthias Malmedie checkt den brandneuen Audi A7 Sportback an derSüdspitze Afrikas. Außerdem präsentiert Det günstige Neuwagen fürunter 10.000 Euro, Schrottplatzhändler Fred Bauhaus kümmert sich umeinen besonderen Fiat, Luxusautohändler Hamid Mossadegh soll füreinen Kunden einen exklusiven Klassiker besorgen und GRIP findetTraumautos auf der Behördenauktion.GRIP goes Cape Town: Testfahrer Matthias Malmedie ist für denneuen Audi A7 Sportback nach Südafrika gereist, um dem viertürigenCoupé aufs Blech zu fühlen. Auf den Traumstraßen rund um denTafelberg muss der A7 mit dem 3-Liter-V6 mit 340 PS zeigen, wie guter die engen Kurven aufsaugt. Er stellt den Audi einem derangesagtesten Tuner Südafrikas vor. Bei der Gelegenheit darf er dieneueste Rakete der Tuningschmiede abfeuern: einen auf 710 PSaufgepumpten Audi RS6. Matthias Malmedie auf exklusiver Tour durchKapstadt!GRIP-Gebrauchtwagenprofi Det Müller checkt Neuwagen für unter10.000 Euro. Ein krasses Angebot für nur 7.000 Euro ist der DaciaSandero - ein vergleichbarer Polo ist doppelt so teuer. Der nächsteNeuwagen: ein Fiat Punto für unter 8.500 Euro. Last but not least derLada Granta für unter 10.000 Euro. Was taugen die Preisbrecher? Detgibt auch Tipps, worauf man bei EU-Reimporten achten sollte.Schrottplatzhändler Fred Bauhaus hat wieder etwas Rares aufgetan:Ein Bekannter will einen nicht fahrbereiten Fiat milecentoindustriale "giardinetta" von 1956 veräußern. Das Auto stammt ausFamilienbesitz, steht sich aber seit Jahren die Reifen platt. Fredwill das Auto kaufen, fahrbereit machen - und einen Käufer dafürfinden. Kriegt er den Fiat wieder flott - und an den Mann?Luxusautohändler Hamid Mossadegh soll einem Anwalt einen Klassikerals Wertanlage besorgen. Der Kunde möchte über eine Million Euroausgeben. Dafür will er ein ganz besonderes Fahrzeug. Hamid siehtsich einen Mercedes 300 SL, einen Ferrari 250 GT Boano und einenAston Martin DB5 an. Alle extrem selten und begehrt. Ist das richtigeTraumauto dabei?Traumautos bei der Behördenversteigerung: WegenSteuerhinterziehung wurden bei einem Händler 18 US-Carsbeschlagnahmt, unter anderen mehrere Ford Mustang. Die Autos wurdenin den USA als Totalschäden gekauft und im Baltikum instandgesetzt.Detlef van Gehlen, genannt "Grizzly", haben es die wilden Mustangstrotzdem angetan. Ob er ein Schnäppchen findet?"GRIP - Das Motormagazin" am 18. März 2018 um 18:00 Uhr bei RTL IIÜber "GRIP - Das Motormagazin":Seit zehn Jahren und in über 400 Sendungen bietet "GRIP - DasMotormagazin" seinen Zuschauern sonntags um 18:00 Uhr bei RTL IIkompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mitviel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themenverbindet "GRIP - Das Motormagazin" Unterhaltung rund um dieMotorwelt mit Service für den Verbraucher. Moderator MatthiasMalmedie und sein Team zeigen jede Woche die heißesten Auto-Trends,wagen rasante Versuche und geben kompetente Tipps.