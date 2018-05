München (ots) -Sendetermin: Sonntag, 06. Mai 2018, um 18:00 Uhr bei RTL IIDas GRIP-Team um Martin Gerstenberg checkt Sauberkeit undPreisniveau auf deutschen Raststätten. Außerdem sucht Det MüllerKompaktwägen, Niki Schelle checkt "Ford Mustang - neu gegen alt", esgibt eine neue Folge der GRIP-Garage und die großeReichweiten-Challenge Diesel gegen Elektro.Wenn Deutschland in den Urlaub fährt, werden gerneAutobahn-Raststätten und Autohöfe angesteuert - egal ob für dieToilettenpause oder den Snack zwischendurch. Doch was taugen sie?Martin Gerstenberg startet den großen "GRIP Raststätten-Test" undcheckt das Angebot in Sachen Gastronomie und vor allem Sauberkeit.Welche Auswahl und Qualität bieten die Restaurants? Wie sauber sinddie Toilettenanlagen? Das GRIP-Team auf Spurensuche.GRIP-Zuschauer Nader hat vor kurzem eine Kneipe in Müncheneröffnet und deswegen wenig Geld für ein Auto übrig. Sein Budget füreinen Kompaktwagen aus der Klasse "Golf & Co.": schmale 1.500 Euro.Nader bittet GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller um Hilfe. Detfindet einen Ford Focus, einen VW Golf und einen Opel Astra, die zumSuchprofil passen könnten. Sind diese Kompakten auch zuverlässig? Fürwelchen wird sich Nader entscheiden?Der neue Ford Mustang GT hat satte 450 PS unter der Haube. DieKommandozentrale ist Hightech pur: Das geliftete US-Car ziert einvolldigitales Cockpit mit zahlreichen Einstellmöglichkeiten und Apps.46.000 Euro als Einstiegspreis sind ein Schnäppchen. Oder tut es amEnde der alte Mustang von 2007? Der hat "nur" 303 Pferde, macht aberkaum weniger Laune...Lina und Jo von der GRIP-Garage haben einen besonderen Auftrag:Zuschauer Devin hat mit seinem getunten Audi A4 Bekanntschaft mit derPolizei gemacht: Diverse technische Mängel und nicht erlaubteTuningteile haben zur Stilllegung des Audi geführt. Deshalb bittet erLina und Jo um Hilfe. Ob der Ingolstädter am Ende tatsächlich wiederauf die Straße darf?Matthias Malmedie und Niki Schelle liefern sich einen spannenden"Energiespar-Wettkampf", um zu klären: Ist ein High-End-Elektroautosparsamer als ein moderner Diesel? Das wollen sie mit dem Tesla ModelX P100D und dem Volvo XC90 D4 herausfinden. Die Reichweiten-Challengestartet in Stuttgart, Ziel ist der 475 Kilometer entfernteSachsenring. Wer erreicht die Rennstrecke zuerst?"GRIP - Das Motormagazin" am 06. Mai 2018 um 18:00 Uhr bei RTL IIÜber "GRIP - Das Motormagazin":Seit zehn Jahren und in über 400 Sendungen bietet "GRIP - DasMotormagazin" seinen Zuschauern sonntags um 18:00 Uhr bei RTL IIkompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mitviel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themenverbindet "GRIP - Das Motormagazin" Unterhaltung rund um dieMotorwelt mit Service für den Verbraucher. Moderator MatthiasMalmedie und sein Team zeigen jede Woche die heißesten Auto-Trends,wagen rasante Versuche und geben kompetente Tipps.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationHannes Gräbner089 - 64185 6522hannes.graebner@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell