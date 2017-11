GRIP - Das Motormagazin feiert Zehnjähriges! (FOTO)

München (ots) -- Meilenstein: Das RTL II-Motormagazin seit nunmehr zehn Jahren onAir- "GRIP sucht den Superfan": Kultiger VW Bus in neuem Style zugewinnenEin Jahrzehnt krasse Kisten, gequälte Reifen und kaputte Gefährte:"GRIP - Das Motormagazin" feiert sein zehnjähriges Bestehen.Nervenkitzel, Adrenalin und Tests der Superlative sind dasMarkenzeichen des RTL II-Motormagazins. Zum Geburtstag freuen sichGRIP-Liebhaber über Jubiläumsfolgen und die besondere Aktion "GRIPsucht den Superfan".Seit zehn Jahren und mit mehr als 400 Sendungen begeistert "GRIP -Das Motormagazin" weiterhin seine Fans. Nach einem Jahrzehnt gilt esals erfolgreichstes Automagazin in der Zielgruppe der 14- bis29-jährigen Männer. Seine treue Fanbase erreicht GRIP nicht nur imTV, sondern auch in den sozialen Medien mit einer Millionen Fans aufFacebook und 730.000 Abonnenten auf Youtube mit bis zu unglaublichen4,9 Millionen Aufrufen pro Video.Superfans aufgepasst: Zum Geburtstag werden auch die Zuschauerbeschenkt. In vier Folgen spendiert das GRIP-Team einem VW Bus ausdem Jahr 1972 ein totales Makeover und lässt den Bulli im GRIP-Lookerstrahlen. Restauriert, umgebaut und komplett überholt wird daskultige Fahrzeug am Schluss dem größten GRIP-Fan aller Zeitenübergeben. Um bei der Aktion "GRIP sucht den Superfan" mitzumachen,senden Zuschauer ein Video ein, in dem sie erklären, warum sie dergrößte Fan des RTL II-Magazins sind. Auf rtl2.de werden die Favoritenmit ihrem Kurzfilm präsentiert. Nun kann abgestimmt werden. Wer diemeisten Stimmen der Zuschauer ergattert, gewinnt den begehrten Bus.Mehr Infos finden sich auf www.rtl2.de/gripsuperfan.Das TV-Erfolgsformat gibt es seit 2014 auch als Printmagazin.Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums beinhaltet die aktuelle Ausgabeein Geburtstagsspecial. In Kooperation mit Sony Music erscheint imNovember zudem die neue Compilation "GRIP - Bass & Furious 10 Years"."GRIP - Das Motormagazin": Die Jubiläumsfolgen ab Sonntag, 19.November 2017 um 18:00 Uhr bei RTL IIÜber "GRIP - Das Motormagazin":Seit zehn Jahren und in über 400 Sendungen bietet "GRIP - DasMotormagazin" seinen Zuschauern sonntags um 18:00 Uhr bei RTL IIkompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mitviel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themenverbindet "GRIP - Das Motormagazin" Unterhaltung rund um dieMotorwelt mit Service für den Verbraucher. Moderator MatthiasMalmedie und sein Team zeigen jede Woche die heißesten Auto-Trends,wagen rasante Versuche und geben kompetente Tipps.Pressekontakt:RTL II KommunikationStefanie Reichardt089 - 64185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deRTL II BildredaktionBarbara Lintner089 - 64185 6213barbara.lintner@rtl2.deMehr Informationen unter www.rtl2-presse.de.Original-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell