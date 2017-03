München (ots) -Sendetermin: Sonntag, 12. März 2017, um 18:00 Uhr bei RTL IIEin Auto tätowieren - geht das wirklich? GRIP begleitet eineinzigartiges Experiment! Außerdem: "Det sucht Spritspar-Wunder","Der neue BMW 5er", "Autohandel Extrem" und "Der neue LamborghiniAventador S".Ralf, Patrick, Sven, Thomas und Frank, alle Schrauber undTätowierer aus Leidenschaft, wagen ein besonderes Experiment: Siewollen ein Fahrzeug tätowieren! Das Auto, ein Dodge Ram, wird zuvormit einer künstlichen "Haut" aus Moosgummi oder Leder beklebt,anschließend lässt sich der gesamte Vorderwagen, ganz so wie bei dermenschlichen Haut, tätowieren. Ob das Experiment tatsächlich gelingt?GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller sucht für Zuschauer Emanueleinen echten Spritknauserer: Benziner, Diesel oder Hybrid? Welchersoll es denn sein? Emanuel muss hausgemachtes Eis an Kundenausliefern, und zwar vorwiegend in der Stadt. Er braucht also nichtnur einen Wagen, der möglichst wenig verbraucht, sondern auch vielschluckt - und zwar im Kofferraum!BMWs Besteller in Neuauflage: Der Fünfer zählt zu denmeistverkauften Mittelklasse-Limousinen der Welt. Aber: Der Neuesieht irgendwie genauso aus wie der Alte! Zumindest auf den erstenBlick. Ist das nur alter Wein in alten Schläuchen - oder setzt derMünchner bewusst auf innere Werte?In Deutschland werden rund 20.000 gebrauchte Autos verkauft -täglich! Grund genug für das GRIP-Team, sich bei den extremstenAutohändlern der Republik umzusehen. In Dorfmark in Niedersachsenkommen beim gigantischen "Car-Outlet" der Firma ALD, dem größtenLeasingfahrzeug-Händler Deutschlands, täglich Hunderte Pkw an. Einanderes "Extrem" in Sachen Fahrzeughandel sitzt in Nürnberg: "AutoZitzmann" ist Europas exklusivster Autohändler. In der dortigen Hallestehen Dutzende Raritäten für einen satten zweistelligenMillionenbetrag - Ferrari, Lamborghini und Rolls-Royce, soweit dasAuge reicht! Truck-Fan Philipp aus dem Hanfbachtal handelt mitSpezialfahrzeugen, die er von Flughäfen oder aus Armeebeständenkauft: Jeeps, Feuerwehrlaster, Truppentransporter - alles, was großund schwer ist, hat es ihm angetan. Seine "einfachen" Verkaufsregeln:Probefahrt gibt es nicht - Handeln unerwünscht!Lamborghini lässt den Aventador S mit satten 740 PS von der Kette!Rennfahrer Jan Seyffarth gibt einem unerfahrenen GRIP-Zuschauer, dernoch nie mit schnellen Autos zu tun hatte, exklusive Fahrstunden aufder Rennstrecke!"GRIP - Das Motormagazin" am 12. März 2017 um 18:00 Uhr bei RTL IIÜber "GRIP - Das Motormagazin":Seit acht Jahren und in über 300 Sendungen bietet "GRIP - DasMotormagazin" seinen Zuschauern sonntags bei RTL II kompetentenMotorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mit viel Humor,einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themen verbindet "GRIP"Unterhaltung rund um die Motorwelt mit Service für den Verbraucher.Moderator Matthias Malmedie und sein Team zeigen jede Woche dieheißesten Auto-Trends, wagen rasante Versuche und geben kompetenteTipps.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationHannes Gräbner089 - 64185 6522hannes.graebner@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell