Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

München (ots) -Sendetermin: Sonntag, 19. März 2017, um 18:00 Uhr bei RTL IIDie GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie und Niki Schelle habenjeweils nur 30 Euro für Kraftstoff, um damit an den Nürburgring zukommen. Die Spritspar-Challenge und weitere Themen bei "GRIP - DasMotormagazin".Diesel oder Hybrid - welcher ist sparsamer? Die TestfahrerMatthias Malmedie und Niki Schelle starten zu einer Challenge mitHandicap. Beide haben jeweils nur 30 Euro für Kraftstoff, um vonMünchen zum 500 Kilometer entfernten Nürburgring zu kommen. MatthiasMalmedie setzt auf die Hybrid-Ikone Toyota Prius, Niki Schelle wählteinen VW Passat 2.0 TDI Blue Motion Technology. Wer zuerst ins Zielfährt, dem gebührt die Siegerrunde auf der Nordschleife.Zuschauerin Jennie braucht ein neues Auto. Ihr Benz ist einwirtschaftlicher Totalschaden. GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müllerweiß Rat: Die alte E-Klasse soll als Unfallauto noch bares Geldbringen, das in den Neuerwerb fließt. Jennie möchte gerne eineMittelklasse-Limousine. Denn neben dem Unfallauto hat sie noch einBudget von 10.000 Euro. Ob Det Jennie etwas Passendes von BMW, Audiund Mercedes präsentieren kann?Wandlitz vor den Toren Berlins: Über 320 Fahrzeuge kommen hierunter den Hammer. Das Besondere: Die Polizei hat die Fahrzeugesichergestellt. Die Besitzer haben die Autos einfach irgendwo illegalam Straßenrand "entsorgt". GRIP begleitet unerfahreneSchnäppchenjäger und ausgebuffte Auktionsprofis zu der gut besuchtenVersteigerung. Am Ende steigt die Spannung: Springen die Autos, zudenen es oft nicht mal einen Schlüssel gibt, überhaupt an?Opel-Maniacs: Bei Daniel Holesch, alias "Mantadany", dreht sichalles um den Rochen aus Rüsselsheim. Christian Mählen ist ein Fan desOpel Corsa A - und hat ihn mittels zweier Turbo-Motoren in einen1.000 PS starken "Killer-Corsa" verwandelt. Dritter Kandidat ist RalfAntweiler. In Afrika hat er tatsächlich den originalen Opel Ascona400 gefunden, mit dem Walter Röhrl 1982 Weltmeister wurde. Helge hatdie Qual der Wahl: Wer verdient den "Goldenen Opel-Blitz"?In "Bella Italia" fühlt GRIP-Testfahrerin Cyndie Allemann demneuen Suzuki Ignis aufs Blech. Taugt das Micro-SUV als Ape-Ersatz fürRestaurant-Chef Pierantonio? Leicht wird es für Cyndie nicht, denItaliener zu überzeugen, denn er liebt sein dreirädriges Kultmobilmit der offenen Ladefläche über alles..."GRIP - Das Motormagazin" am 19. März 2017 um 18:00 Uhr bei RTLII.Über "GRIP - Das Motormagazin":Seit acht Jahren und in über 300 Sendungen bietet "GRIP - DasMotormagazin" seinen Zuschauern sonntags bei RTL II kompetentenMotorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mit viel Humor,einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themen verbindet "GRIP"Unterhaltung rund um die Motorwelt mit Service für den Verbraucher.Moderator Matthias Malmedie und sein Team zeigen jede Woche dieheißesten Auto-Trends, wagen rasante Versuche und geben kompetenteTipps.Pressekontakt:RTL II KommunikationHannes Gräbner089 - 64185 6522hannes.graebner@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell