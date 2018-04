München (ots) -Sendetermin: Sonntag, 15. April 2018, um 18:00 Uhr bei RTL IIDer Rapper Kay One stellt sich der ultimativen Offroad-Challengebei "Stars im Schlamm". Außerdem sucht Det einen Siebensitzer, Helgetestet den Sherp ATV, ein Jaguar F-Type tritt gegen einen Porsche 718Cayman an - und die besten Mittelchen für den Auto-Frühjahrsputzwerden vorgestellt.Kay One ist einer der erfolgreichsten Rapper Deutschlands undsteht auf teure und schnelle Autos. Der ideale Kandidat für dieRubrik "Stars im Schlamm". Denn hier kann er beweisen, was erwirklich am Steuer draufhat. Der ein Kilometer lange Offroad-Parcoursmit Steilhängen und tiefen Wasserlöchern ist gnadenlos und richtiggefährlich. Noch dazu hat Kay One keine Erfahrung im harten Geländeund dem giftigen Offroad-Buggy. Smudo von den Fantastischen Vier undSchlager-Star Mickie Krause haben schon mal ordentliche Zeitenvorgelegt...GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller soll einer Familie mitDrillingen einen großen Van mit sieben Sitzplätzen besorgen. Dochdiese Fahrzeugklasse ist begehrt - und deshalb teuer. Mit einemBudget von nur 9.000 Euro wird die Suche nach einem geeignetenUntersatz in gutem Zustand noch schwieriger. Aber Det findettatsächlich drei passende Fahrzeuge: einen Dacia Lodgy, einen ChevyOrlando und einen Mazda 5. Jetzt muss sich die Familie entscheiden.Nur 44 PS, kein Lenkrad und gerade mal 45 km/h schnell. Gähn?Denkste! Der russische Sherp ATV gilt als die ultimative"Gelände-Keule". Sümpfe, Eis, Mauern, Felsen, Wasser - was sich demSherp ATV auch in den Weg stellt, in den meisten Fällen walzt ereinfach drüber. GRIP-Testfahrer Helge Thomsen darf den Offroad-Truckin Russland testen. Beim Blick ins Innere kann man sich nur wundern:Ketten und Zahnräder statt Differential und Antriebswellen. Ob Helgemit dem skurrilen russischen Offroader sogar übers Wasser fahrenkann?GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie checkt den neuen Jaguar F-TypeP300 im Vergleich mit dem Porsche 718 Cayman. Beide werden von einemaufgeladenen Vierzylinder angetrieben und leisten 300 PS. Einenkleineren Motor gibt es in beiden Modellreihen nicht - trotzdemversprechen die Autos großen Spaß beim Sporteln! Wer hat die Haubevorn?Autopflege kann richtig ins Geld gehen. Aber müssen brauchbareMittelchen teuer sein? Zuschauer Ben möchte seinen BMW 520i aufVordermann bringen und holt sich Hilfe bei Profi-Aufbereiter PeterJürgens. Gemeinsam testen die beiden teure Reinigungsmittel undgünstige Budget-Reiniger."GRIP - Das Motormagazin" am 15. April 2018 um 18:00 Uhr bei RTLIIÜber "GRIP - Das Motormagazin":Seit zehn Jahren und in über 400 Sendungen bietet "GRIP - DasMotormagazin" seinen Zuschauern sonntags um 18:00 Uhr bei RTL IIkompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mitviel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themenverbindet "GRIP - Das Motormagazin" Unterhaltung rund um dieMotorwelt mit Service für den Verbraucher. Moderator MatthiasMalmedie und sein Team zeigen jede Woche die heißesten Auto-Trends,wagen rasante Versuche und geben kompetente Tipps.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationHannes Gräbner089 - 64185 6522hannes.graebner@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell