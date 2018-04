München (ots) -Sendetermin: Sonntag, 22. April 2018, um 18:00 Uhr bei RTL IIYouTube-Star Jean Pierre Kraemer testet eine "Schwarze Witwe". Waskann dieser brutale Offroad-Buggy? Außerdem sucht Det ein Retro-Autound Matthias Malmedie vergleicht den neuen Porsche 718 Boxster GTSmit einem seiner Vorgänger.Im Internet fährt ein extremer Buggy fast senkrecht Steilwändehoch und zieht ultrakrasse Donuts in den Sand. Jean Pierre Kraemerist begeistert: Kann der Offroader wirklich diese krassen Manöverfahren? Was ist das für ein Fahrzeug? JP findet einen dieser Buggysim tiefsten Bayern. Sein Name: "Black Widow" - die schwarze Witwe.Hält das Fahrzeug, was das Internetvideo verspricht?GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller sucht einen Retro-Flitzerfür Zuschauerin Sabine. Die Mission: Ihr altes BMW 318i Cabrioaufbereiten, verkaufen und mit dem Erlös das neue Traumauto erwerben.Zusätzlich hat Sabine noch 4.500 Euro zur Verfügung. Der alte Dreiersieht katastrophal aus, aber die Technik passt. Det sucht nachModellen mit Automatik. Zwei Fahrzeuge kommen in die engere Wahl: einBeetle 1.6 und ein Chrysler PT Cruiser.Online-Aufkäufer werben im Netz mit vielversprechenden Angeboten:Mit wenigen Clicks sind die Fahrzeugdaten eingegeben - und derAnbieter spuckt ein verlockendes Preisangebot aus. Nach derunkomplizierten Terminvergabe geht es zur Besichtigung. Dabei fallendie Angebote oft plötzlich niedriger aus. GRIP testet bei vier großenAnbietern den Verkauf eines Ford Mondeo Turnier mit versteckterKamera - mit überraschendem Ergebnis.US-Car-Händler Ronny Weiß fliegt mindestens einmal im Monat in dieUSA, um Nachschub für seine Firma zu besorgen. In Chicago trifftRonny Anthony, der alte Corvettes verkauft, darunter eine rare 1957Corvette C1 "triple black". Bei "Gateway Classics", die Autos ausPrivatbesitz als Kommissionsfahrzeuge veräußern, checkt Ronny ein60er-Jahre-Muscle-Car und einen voll funktionstüchtigen Fire Truck!Was wird er mit über den großen Teich nehmen?GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie lässt den neuen, 365 PS starkenPorsche 718 Boxster GTS von der Kette. Der 290 km/h schnelle Roadstergehört derzeit zum Knackigsten, was man für Geld kaufen kann.Vorausgesetzt, im Portemonnaie stecken rund 80.000 Euro. Gibt es dievolle Packung Fahrspaß nicht günstiger -zum Beispiel, wenn man zueinem legendären Vorgänger greift?"GRIP - Das Motormagazin" am 22. April 2018 um 18:00 Uhr bei RTLIIÜber "GRIP - Das Motormagazin":Seit zehn Jahren und in über 400 Sendungen bietet "GRIP - DasMotormagazin" seinen Zuschauern sonntags um 18:00 Uhr bei RTL IIkompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mitviel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themenverbindet "GRIP - Das Motormagazin" Unterhaltung rund um dieMotorwelt mit Service für den Verbraucher. Moderator MatthiasMalmedie und sein Team zeigen jede Woche die heißesten Auto-Trends,wagen rasante Versuche und geben kompetente Tipps.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationHannes Gräbner089 - 64185 6522hannes.graebner@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell