Sendetermin: Sonntag, 03. September 2017, um 18:00 Uhr bei RTL IIDie GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie und Niki Schelle battelnsich in den abgefahrensten Tuning-Kisten. Außerdem: "Det verkauft 3erBMW", eine neue Folge der "GRIP-Garage" und "Tipps und Tricks zurAutowäsche".So viel Qualm, Rauch und PS hat es bei GRIP selten auf einemHaufen gegeben! Eine Frage der Ehre, denn es geht um eine begehrteTrophäe: den "Goldenen Tuning-Hobel". Satte 4000 PS treten in diesemMega-Battle an. Ein BMW 1er mit 650 PS? Oder ein Ford GT mit weitüber 1.000 Pferden? GRIP lässt fünf Tuning-Kisten von der Kette, indenen sich Matthias und Niki beinharte Duelle liefern. Bei diesemPS-Event qualmen die Gummis!Det Müller hilft Zuschauer Christoph, der einen Kombi will, in densein Mountainbike passt. Nur: Bei seinem alten Fahrzeug handelt essich um einen runtergerockten BMW 316i Compact. Ein Bild des Jammers,wie Det nüchtern feststellen muss. Trotzdem soll der Dreier nochhalbwegs Kohle bringen, sonst wird es mit dem Kombi eng. Christophhat gerade mal 1.500 Euro gespart. Ob das Budget nach dem Verkauf desBMW tatsächlich reicht?Hongkong - Mega-City der autoverrückten Superreichen, derskurrilen Gefährte und des legendären Sunday Morning Drive. EinAutocorso der Superlative, in der leistungshungrige Multimillionäreund gut betuchte Autofreaks ihrer Leidenschaft frönen - in denspektakulärsten und teuersten Fahrzeugen der Welt! GRIP-TestfahrerinCyndie Allemann möchte unbedingt an dieser elitären Ausfahrtteilnehmen, doch das ist gar nicht so einfach.Keiner weiß Rat, die Werkstätten sind mit ihrem Latein am Ende?Dann kann vielleicht die GRIP-Garage helfen! Für viele Zuschauer istdas Expertenteam aus Jo und Roberto die letzte Hoffnung. Diesmal hatein VW Bus Probleme mit der Zündung: Mal springt er an, manchmalnicht. Oder schlimmer: Er geht während der Fahrt einfach aus. Und derFehler könnte überall liegen...Fahrzeugaufbereiter Stefan Krienelke hat das Autoputzenperfektioniert. In einem Crashkurs bringt er Autobesitzern mitPutzfimmel die schonendsten Vorwäsche-Tricks und die schnellsteTrockentechnik bei. Dazu zeigt GRIP die häufigsten und gefährlichstenPutzsünden. Außerdem erhält ein sündhaft teurer LaFerrari eine"Wellness-Behandlung" für 3.000 Euro - inklusive liebevollerStreicheleinheiten mit Edel-Wachs. Extremer geht Autowäsche nicht!"GRIP - Das Motormagazin" am 03. September 2017 um 18:00 Uhr beiRTL IIÜber "GRIP - Das Motormagazin":Seit neun Jahren und in über 400 Sendungen bietet "GRIP - DasMotormagazin" seinen Zuschauern sonntags um 18:00 Uhr bei RTL IIkompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mitviel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themenverbindet "GRIP - Das Motormagazin" Unterhaltung rund um dieMotorwelt mit Service für den Verbraucher. Moderator MatthiasMalmedie und sein Team zeigen jede Woche die heißesten Auto-Trends,wagen rasante Versuche und geben kompetente Tipps.