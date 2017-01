München (ots) -Sendetermin: Sonntag, 29. Januar 2017, um 18:00 Uhr bei RTL IIGRIP-Testfahrer Matthias Malmedie fährt exklusiv einen derkrassesten Lamborghinis der Welt. Außerdem: "Det sucht kleines SUV","Reportage Monster-Truck", "Die GRIP-Garage" und "Der neue Audi TTRS".Die Tuning-Firma "Underground Racing" aus den USA besitzt nichtnur unter PS-Fans längst Kultstatus. Kein Wunder, schließlich bauendie US-Boys die extremsten und schnellsten Lamborghinis der Welt.Sogar mit Straßenzulassung! Die gedopten Kampfstiere halten derzeitmehrere Geschwindigkeits-Weltrekorde. Eine dieser kranken Kreationenhat es nach Deutschland geschafft: ein Gallardo Superleggera mitirrwitzigen 1500 PS! GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie hat exklusivdie Gelegenheit, den Stier von der Kette zu lassen.Anja ist Fitnesscoach und Personalberaterin und braucht dringendein neues Auto. Gebrauchtwagenprofi Det Müller macht sich auf dieSuche nach einem attraktiven Exemplar. Für Anjas Budget von 10.000Euro kommen ein Kia Sportage, ein Toyota RAV4 und ein BMW X1 in dieengere Auswahl. Nur: Ob die ihre Kohle auch wert sind? Für welchenwird sich Anja am Ende entscheiden?Einmal mit satter V8-Power und Riesenreifen andere Autosplattmachen - für Monster-Trucks die leichteste Übung! GRIP zeigt,was mit den spektakulären Vehikeln möglich ist und besucht einMonster-Truck-Event der Extraklasse. Ein Highlight ist derRekordversuch von Monster-Jam-Champion Tom Meents, der mit seinemMega-Hobel einen doppelten Rückwärtssalto schaffen will.Die Werkstätten sind mit ihrem Latein am Ende? Dann kannvielleicht die GRIP-Garage helfen! Für eine Zuschauerin in Berlin istdas GRIP-Expertenteam die letzte Hoffnung. Der Grund: An ihrem Autoverschwindet Kühlwasser - und keiner weiß, warum. Den Kfz-Cracks Jound Roberto macht das ominöse Leck richtig zu schaffen. Ob sie denFehler finden und beheben können?GRIP-Testfahrerin Cyndie Allemann testet in Spanien den neuen AudiTT RS mit satten 400 PS! Was leistet der starke Ingolstädter auf derRennstrecke von Jarama in der Nähe von Madrid? Und: Kann er jetztendlich im Konzert der gestandenen Sportwagen mitspielen? Außerdemtaucht Cyndie mit dem TT RS in die spanische Tuningszene ein und gibtauf einer kurvigen Bergstraße zusammen mit der spanischen PS-EliteGummi. Ob das Coupé mithalten kann?"GRIP - Das Motormagazin" am 29. Januar um 18:00 Uhr bei RTL II.Über "GRIP - Das Motormagazin":Seit acht Jahren und in über 300 Sendungen bietet "GRIP - DasMotormagazin" seinen Zuschauern sonntags bei RTL II kompetentenMotorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mit viel Humor,einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themen verbindet "GRIP"Unterhaltung rund um die Motorwelt mit Service für den Verbraucher.Moderator Matthias Malmedie und sein Team zeigen jede Woche dieheißesten Auto-Trends, wagen rasante Versuche und geben kompetenteTipps.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationHannes Gräbner089 - 64185 6522hannes.graebner@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell