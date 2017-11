München (ots) -Sendetermin: Sonntag, 19. November 2017, um 18:00 Uhr bei RTL IIGRIP feiert Geburtstag! Aus diesem Anlass suchtGebrauchtwagenexperte Det Müller einen T2-Bulli für ein großesUmbauprojekt.10 Jahre "GRIP - Das Motormagazin"! Ein besonderer Geburtstagverdient natürlich ein besonderes Auto. Aus diesem Grund suchtGRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller einen legendären VW-Bus derT2-Baureihe. Billig sind solche Raritäten aber nicht. Selbst wenn derMotor nicht läuft und sich hier und da Roststellen finden, werden fürdie gefragten Exemplare leicht fünfstellige Beträge aufgerufen. EinBus mit guter Substanz muss es aber sein, denn er dient als Basis füreinen Bulli der Superlative: In der GRIP-Garage in Berlin soll einEdel-Bus im Gesamtwert von 40.000 Euro entstehen. Und das Beste: AmEnde kann ein Zuschauer den Bulli mit nach Hause nehmen! Doch derErfolg des Projekts hängt davon ab, ob Det Müller tatsächlich einegute Basis findet. Dazu bereist er die gesamte Republik. Aber dieSuche nach dem geeigneten Jubiläums-Bus erweist sich als schwierigerals gedacht...Luxusautohändler Hamid Mossadegh hat diesmal einen schwierigenAuftrag. Er soll für einen Unternehmer einen limitiertenSupersportwagen für mehr als 300.000 Euro und mit mindestens 600 PSsuchen. Diese Autos sind extrem selten. Hamid schaut sich in ganzEuropa um und findet tatsächlich drei Exemplare, die interessant seinkönnten. Einmal den Ferrari 458 Speciale, den Lamborghini AventadorPirelli Edition und den McLaren 675 LT Spider. Wird sein Kunde miteinem der drei Supersportler zufrieden sein?Die GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie und Niki Schelle testen zweiabsolute Performance-Granaten von Porsche aus den letztenJahrzehnten. Zwei Autos, die zu ihrer Zeit die schnellsten, teuerstenund innovativsten Fahrzeuge waren. Am Start sind der legendärePorsche 959 und der unglaubliche 918 Spyder mit 887 PS. Welches Autowar seiner Zeit am meisten voraus? Die spektakuläre Rennstrecke amBilster Berg liefert die Antwort."GRIP - Das Motormagazin" am 19. November 2017, 18:00 Uhr bei RTLIIÜber "GRIP - Das Motormagazin":Seit zehn Jahren und in über 400 Sendungen bietet "GRIP - DasMotormagazin" seinen Zuschauern sonntags um 18:00 Uhr bei RTL IIkompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mitviel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themenverbindet "GRIP - Das Motormagazin" Unterhaltung rund um dieMotorwelt mit Service für den Verbraucher. Moderator MatthiasMalmedie und sein Team zeigen jede Woche die heißesten Auto-Trends,wagen rasante Versuche und geben kompetentPressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationHannes Gräbner089 - 64185 6522hannes.graebner@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell