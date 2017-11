GREEN BRANDS AWARD ging an ÜBERWOOD® (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Der diesjährige GREEN BRANDS AWARD wurde am 14.11.2017 an dieMarke ÜBERWOOD® verliehen. Die Verleihung fand im NaturkundemuseumSenckenberg in Frankfurt statt.Mit der Kraft der Kiefer - ÜBERWOOD® steht für einenganzheitlichen, nachhaltigen Ansatz vom Inhalt bis zur Verpackung.Haarpflegeprodukte von ÜBERWOOD® sind sanft zu Kopfhaut und Umwelt!Mit dem Launch der Haarkosmetik-Linie ÜBERWOOD® bringt dasFamilienunternehmen Ewald eine neuartige, umweltbewusste undnatürliche Pflegeserie auf den Markt. Im Senckenberg Naturmuseum inFrankfurt am Main erhielten 38 Marken den Green Brand Award alsAuszeichnung "grüne Marken Deutschlands". Hannes Jaenicke, bekannterSchauspieler und engagierter Umweltschützer, wurde als "GREEN BRANDGermany Persönlichkeit 2017" geehrt. GREEN BRANDS ist eineinternationale und unabhängige -Marketing-Organisation mit Hauptsitzin Irland. Die Organisation verleiht in Zusammenarbeit mitunabhängigen Institutionen und Gesellschaften aus den BereichenUmweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit sowie mit Markt- undMeinungsforschungsinstituten das GREEN BRANDS-Gütesiegel. Mit derAuszeichnung werden "grüne" Marken des täglichen Lebens geehrt, dieauf das zunehmende Bewusstsein der Bevölkerung für mehrNachhaltigkeit, Umweltschutz und gesunden Lebensstil reagieren odervon Beginn an so ausgerichtet sind.ÜBERWOOD®s Geheimnis liegt in der Kraft der Kiefer. Derenwertvolle Rohstoffe verleihen der Marke ihre Individualität. DasKernholz entwickelt besondere, unter anderem keimreduzierendeInhaltstoffe, welche den Baum von innen heraus stärken und schützen.Diese Wirkung wird für die Pflegeserie genutzt. DasKiefernkernholz-Extrakt schützt und pflegt die Kopfhaut, stärkt diehauteigene Schutzbarriere und beruhigt irritierte und gestressteHaut. Darüber hinaus nutzt ÜBERWOOD® die nachwachsende Kraft derheimischen Hölzer für die markante Verpackung. Zur Herstellung dieserwerden Kiefern und andere Nadelhölzer (aus nachhaltigerWaldwirtschaft) eingesetzt, die den Anteil des Erdöls deutlichverringern. Es entsteht ein ganz neues Material: Das Polywood!ÜBERWOOD® ist erhältlich bei Amazon.de, Hagel-shop.de, Najoba.de,Biorausch.de und Flaconi.deFür weitere Fragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. Gernesenden wir Ihnen auf Anfrage Bildmaterial in druckfähiger Qualität.Pressekontakt:PR Sugar GmbH | Franziska Zimmermann | ueberwood@pr-beauty.de | Tel.:030 862 08 400Original-Content von: Gebr. Ewald GmbH, übermittelt durch news aktuell