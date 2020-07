GREAT NEWS - Ersatztermin Helene Fischer Bad Hofgastein

Graz (ots) - Der hellste Stern am deutschsprachigen Eventhimmel strahlt nun am 26. März 2021 über Bad HofgasteinDie Leutgeb Entertainment Group freut sich bekanntgeben zu dürfen, dass mit Freitag, den 26. März 2021 ein Ersatztermin für das ursprünglich am 4. April 2020 geplante Konzert mit Super-Star HELENE FISCHER gefunden werden konnte.Das ursprünglich für den 4. April 2020 geplante Konzert mit Helene Fischer im Rahmen des Sound & Snow Festivals musste auf Grund der COVID-19 Pandemie verschoben werden. Nun endlich nach Monaten intensivster Bemühungen freut es uns als Veranstalter bekanntgeben zu können, dass mit FREITAG, den 26. März 2021 ein ERSATZTERMIN für das Konzert der erfolgreichsten deutschen Sängerin im Rahmen des SOUND & SNOW GASTEIN gefunden werden konnte. Auch die Künstlerin selbst blickt mit großer Erwartung auf 2021 und freut sich darauf, ihre Fans bei einem grandiosen Konzert zum Saisonfinale in Bad Hofgastein begeistern zu können.HELENE FISCHER hat eine beispiellose Karriere hingelegt und schafft es mit ihren Songs wie kaum jemand anderer generationen-übergreifend ihre Fans zu begeistern. Dazu kommt ihre Fähigkeit, Genres gekonnt zu mischen und der deutschsprachigen Musik ein neues, attraktives Gewand zu verleihen. Mit ihren Konzerten entfacht HELENE FISCHER bei ihren Fans immer wieder aufs Neue ein Feuerwerk der Emotionen.HELENE FISCHER ist in und angesagt, denn wie keine andere Künstlerin im deutschsprachigen Raum vermag sie es, bei ihren Shows ihre Fans immer wieder aufs Neue in Staunen zu versetzen und zu Begeisterungsstürmen hinzureißen. Dabei ist HELENE FISCHER stets bodenständig und ein Star zum Anfassen geblieben und gerade für diese ehrliche Mentalität wird sie von ihren Millionen Fans geschätzt und geliebt.Der Ticketkauf ist ab sofort wieder möglich auf www.oeticket.com, auf www.eventim.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.ALLE BEREITS ERWORBENEN TICKETS BEHALTEN IHRE GÜLTIGKEIT!Pressekontakt:Leutgeb Entertainment Group GmbHJanine Schwarz | Marketingleitung+43 (0)3135 53577 3629 mailto:marketing@leutgebgroup.comhttp://www.leutgebgroup.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/129052/4648007OTS: Leutgeb Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: Leutgeb Entertainment Group GmbH, übermittelt durch news aktuell