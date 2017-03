Hamburg (ots) -Vom Pariser Catwalk direkt in den Kleiderschrank: Gestern Abendkamen über 500 GRAZIA-Leserinnen in den H&M-Flagship-Store in derSpitaler Straße zur exklusiven Pre-Shopping-Party der ersten H&M"See-now-buy-now"-Collection.Live aus Paris wurde auf Bildschirmen die große H&M-Fashion-Showübertragen. Während die Models auf dem Laufsteg die neusteH&M-Studio-Collection präsentierten, konnten die Gäste dieKollektionsteile exklusiv und vor allen anderen zeitgleich im Storekaufen. Bei coolen Beats wurde anschließend anprobiert und gekauft.Auf alle Einkäufe des Abends wurden 20 Prozent Rabatt gewährt. FürStyle-Fragen standen die GRAZIA-Redakteure den Gästen zur Seite. DieGRAZIA-Leserinnen hatten im Vorfeld die Chance genutzt, sich für denAbend zu bewerben.Als prominente Gäste waren dabei: Susann Atwell, Svenja Holtmann,Lilli Hollunder, Anna Angelina Wolfers, Charlotte Cordes sowieAnuthida Ploypetch.Bildmaterial vom Event gibt es zum Download hier:https://we.tl/OAcaWCF9beÜber GRAZIAAls internationales Premium-Fashion-Weekly bietet GRAZIA jungen,mode-interessierten Frauen eine Mischung aus Fashion-, Beauty- undPeople-News sowie Zeitgeschehen. GRAZIA erscheint im G+J / KlambtStyle-Verlag GmbH & Co. KG. Die verkaufte Auflage von GRAZIA liegtbei 105.761 Exemplaren (IVW IV/2016). Der Titel ist zum Copypreis von2,70 Euro erhältlich. GRAZIA erscheint weltweit in 23 internationalenAusgaben, unter anderem in Frankreich, UK, China und Australien.Gegründet wurde GRAZIA 1938 in Italien vom Verlag Arnoldo MondadoriS.P.A., Mailand, der auch Lizenzgeber für die deutsche Ausgabe ist.Pressekontakt:GRAZIAPR / KommunikationTheda HarmsGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 29 80E-Mail: harms.theda@guj.dewww.grazia-magazin.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, GRAZIA, übermittelt durch news aktuell