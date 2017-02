GRAZIA SOCIAL MEDIA ISSUE - das große Themen-Special über die Influencerinnen auf Instagram, Facebook & Co. (FOTO)

Hamburg (ots) -Das Premium-Fashion-Weekly hat sie alle in einem Heft: StefanieGiesinger, Chiara Ferragni, Caro Daur, Pamela Reif und LenaMeyer-Landrut.Ob Blogger, Influencer, Weltveränderer oder einfach nurSelbstvermarkter - in einem großen Themen-Special widmet sich GRAZIAin der aktuellen Ausgabe (Ausgabe 8/2017, ab heute im Handel) diesemneuen Kanal der Lifestyle-Botschaften. GRAZIA blickt hinter dieKulissen der Branche und zeigt die wichtigsten Protagonistinnen derSzene, die Regeln und die Fallstricke auf dem Weg zum millionstenFollower.In einem großen Interview spricht Cover-Model Stefanie Giesingerüber ihre Beziehung zu YouTube-Star Marcus Butler, den plötzlichenReichtum und die Abgründe des Business. Außerdem begleitete GRAZIACaro Daur exklusiv nach Mailand, wo die Hamburgerin für Dolce &Gabbana über den Catwalk lief. Weitere Themen: Workout-Tipps mitPamela Reif, Lena Meyer-Landrut öffnet ihr privates Reisetagebuchsowie die angesagtesten Fashion- und Beauty-Trends von ChiaraFerragni und Co.Alle Inhalte des Hefts werden parallel Online und in denSocial-Media-Kanälen gespielt, zusätzliche Themen und Gastbeiträgevon Influencern versprechen noch mehr Insights aus der Branche. Überdas Social-Media-Special hinaus werden auf www.grazia-magazin.de inZukunft verstärkt Influencer als Gast-Autoren in Erscheinung treten.Erstmals wurden GRAZIA-Userinnen in die Cover-Auswahl einbezogen. VorErscheinen der neuen Ausgabe konnten sie online zwischen zwei Covernmit Stefanie Giesinger auswählen und ihren Favoriten mitbestimmen.Über GRAZIAAls internationales Premium-Fashion-Weekly bietet GRAZIA jungen,mode-interessierten Frauen eine Mischung aus Fashion-, Beauty- undPeople-News sowie Zeitgeschehen. GRAZIA erscheint im G+J / KlambtStyle-Verlag GmbH & Co. KG. Die verkaufte Auflage von GRAZIA liegtbei 105.761 Exemplaren (IVW IV/2016). Der Titel ist zum Copypreis von2,70 Euro erhältlich. GRAZIA erscheint weltweit in 23 internationalenAusgaben, unter anderem in Frankreich, UK, China und Australien.Gegründet wurde GRAZIA 1938 in Italien vom Verlag Arnoldo MondadoriS.P.A., Mailand, der auch Lizenzgeber für die deutsche Ausgabe ist.Pressekontakt:GRAZIAPR / KommunikationTheda HarmsGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 29 80E-Mail: harms.theda@guj.dewww.grazia-magazin.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, GRAZIA, übermittelt durch news aktuell