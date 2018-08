GQMA-Tagung 2018: Herausforderung zentrale Digitalisierung in der dezentralen Pharmawelt

Frankfurt/Bonn (ots) - Main5-Experten auf der GQMA-Tagung 2018:Pharmaunternehmen müssen interdisziplinär lernenDie Digitalisierung schreitet fort und steht im Vordergrund derJahrestagung der German Quality Management Association e.V. (GQMA) inBonn (20.-21. September 2018). Der Verband ist die zweitgrößteeuropäische Fachgesellschaft für das Qualitätsmanagement im Bereichder chemischen und pharmazeutischen Industrie. "Die Pharmabranchesteht mitten im Umbruch und muss in Disziplinen denken, die bisherweit außerhalb des Geschäftsmodells lagen. Die Herausforderung liegtin der zentralen Digitalisierung einer in vielen Schlüsselbereichender Wertschöpfung historisch dezentral aufgestellten Branche", sagtTore Bergsteiner, Geschäftsführer von Main5 (www.main5.de). Dasspezialisierte Beratungsunternehmen analysiert Prozessketten innamhaften Pharmaunternehmen und adaptiert die Geschäftsmodelle und-prozesse für die digitale Zukunft.Globale Regulierung und PatientenschutzNeben dezentraler Produktion und Verkauf im Pharmasektor arbeitetdas Qualitätsmanagement oftmals zentralisiert, um Fällen wiePlagiaten oder Verunreinigungen nachhaltig begegnen zu können. Diepharmazeutische Industrie ist weltweit umfassend reguliert undüberwacht, allerdings haben europäische Länder andere Vorgaben alsbeispielsweise die USA. Schlupflöcher wie der Internethandel werdenvon Kriminellen genutzt und können dem Patienten beispielsweise durchPlagiate gefährlich werden. "Gefälschte Medikamente sind ein weiterwachsendes Problem, dem sich die Prozesse der Pharmabranche stellenmüssen. Der Schutz der Patienten muss an erster Stelle stehen",erklärt Tore Bergsteiner von Main5. Im Februar 2019 tritt dieFälschungsschutzrichtlinie der EU in Kraft. RezeptpflichtigeArzneimittel müssen dann mit einem eindeutigen Sicherheitsmerkmalausgezeichnet sein. Derweil arbeiten Pharmaunternehmen an globalenStandards, um eine einheitliche Umsetzung effizient zu ermöglichen.Gipfeltreffen für QualitätsmanagementDie entscheidenden Themen für eine digitale Zukunft mitzentralisierten Systemen werden während der GQMA-Tagung diskutiertund präsentiert. Darunter auch zwei Projekte der Main5, die jeweilsgemeinsam mit Merck und Fresenius Kabi durchgeführt wurden. "DieProblematik in der Pharmabranche liegt in hochkomplexen Prozessen undder nötigen wie sinnvollen internationalen Regulierung. Wir nutzenagile Methoden, um in den Projekten Prozesse, Menschen undTechnologie zu vereinen. Pharma wird für viele andere Branchen derProzessindustrie eine Vorreiterrolle der Zukunftsmodelle einnehmen",so Tore Bergsteiner.Die Main5 GmbH & Co. KGaA (www.main5.de) wurde 2013 als ManagementConsulting Unternehmen gegründet und ist auf die Strategie-, Prozess-und Lösungsberatung internationaler Life Science Unternehmen inregulierten Bereich in Research & Development fokussiert. Die Beratervon Main5 kombinieren ihre methodischen und systemischenVorgehensweisen mit einer langjährigen Pharmaerfahrung. Auch komplexeVorhaben führender Industriekunden werden durch den holistischenAnsatz umgesetzt, der Mensch steht dabei im Mittelpunkt auf dem Wegin die digitale Zukunft. Das Main5 Institute begleitet Fach- undFührungskräfte aus wissens- und forschungsintensivenUnternehmensbereichen mit Seminarangeboten.Weitere Informationen:MAIN5 GmbH & Co. KGaA, Verwaltungssitz: Schumannstr. 27, 60325Frankfurt am Main, Tel.: +49 (0) 69 505 027 228, E-Mail:info@main5.de, Web: www.main5.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel. 0611/973150,E-Mail: team@euromarcom.deOriginal-Content von: MAIN5 GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell