GP JOULE präsentiert Lösungen zur Erzeugung, Umwandlung, Speicherung und Nutzung von Erneuerbaren Energien und bietet damit die Stromveredelung für eine höhere Wertschöpfung an

München / Reußenköge (ots) - Die Herausforderungen für dieEntwicklung von neuen Erneuerbare Energien-Projekten sind innerhalbund außerhalb gesetzlicher Ausschreibungsmechanismen vielseitig.Hierfür bringt die GP JOULE Gruppe als Pionier fürSektorkopplungsprojekte wie auch als Dienstleister und Entwickler inder Erzeugung, Verarbeitung und Bereitstellung erneuerbarer Energienherausragende Expertise mit und stellt konkrete Lösungen in denVordergrund seiner Messepräsenz auf der ees / Intersolar Europe 2019vom 15. bis 17. Mai in München (Stand B1.440).Für die Energiewende wird der weitere Ausbau der Erneuerbarenkommen; insbesondere ländliche Räume bieten noch viel Potenzial fürweitere PV-Erzeugungskapazitäten - nicht nur international, auch inDeutschland. Private, kommunale und landwirtschaftliche Eigentümervon Frei- und Dachflächen berät GP JOULE in Halle B1 am Stand Nr. 440daher zu attraktiven Konzepten und Konditionen, die einenökologischen und ökonomischen Mehrwert für die Region garantieren."In der Projektierung - mit Blick auf eine Vergütung außerhalb desEEG durch Erlösoptionen mit höherer Wertschöpfung, insbesondere alsStromveredelung über Elektrolyse in Wasserstoff - verbinden wirökonomische Effizienz und ökologische Qualität", erklärt Mitgründerund CEO Ove Petersen den hohen Maßstab. "Denn das Zukunftsgeschäftliegt bereits bei der Projektierung von PV- wie auch anderenEE-Anlagen in einer von vornherein mitgedachten Sektorkopplung",unterstreicht Petersen. "Die großen Chancen liegen in der Veredelungvon EE-Strom, vor allem durch Power-to-X-Konzepte zur Kopplung mitden Sektoren Verkehr, Industrie und Wärme - und hier kann GP JOULEumfänglich überzeugen. Mit unserer Expertise können wir vor allem densteigenden Anforderungen aus den Kommunen für die lokaleWertschöpfung gerecht werden. Nur der Projektierer, der aufzeigenkann, dass die Wertschöpfung durch Eigenverbrauch mit Strom aus derRegion, Wasserstoff- und Batteriemobilität sowie Wärmeversorgung fürPrivatpersonen und Gewerbe/Industrie in der Praxis funktioniert - undauch weiß wie -, wird in der Zukunft weiterhin erfolgreich Projekteakquirieren, errichten und nachhaltig betreiben können."GP JOULE bietet in der Sektorkopplung bereits praxisfähigeKonzepte und belegt dies mit eigenen Projekten als auch mitmarktreifen Technologien: Das Tochterunternehmen H-TEC SYSTEMS, indas unlängst die MAN Energy Solutions als Gesellschafter eingestiegenist, macht die Produktion von grünem Wasserstoff aus EE-Strom mitseinen leistungsstarken PEM-Elektrolyseuren im industriellen Maßstabmöglich. Der u. a. in Augsburg fertigende Hersteller ist mit seinemAnlagenmodell auf dem GP JOULE-Messestand mit vertreten. GP JOULEselbst zeigt mit seinem innovativen, auf regionale Wertschöpfungsetzenden Projekt eFarm - Deutschlands größtem grünenWasserstoffmobilitätsprojekt - eine Art Blaupause für dieSektorenkopplung.Des Weiteren informiert GP JOULE über sinnvolle Ansätze durchPower-to-Heat und in diesem Zusammenhang über seine Leistungenregenerativer Wärmeversorgung. Der Schwerpunkt liegt dabei aufganzheitlichen Wärmekonzepten, Netz- und Anlagenplanung und dem Bauschlüsselfertiger Wärmenetze sowie Beteiligungsmodellen (PublicPrivate Partnerships) für die Rekommunalisierung der lokalenWärmeversorgung für kleinere Gemeinden im ländlichen Raum.Zugleich überzeugt das GP JOULE Know-how in Engineering,Procurement & Construction für PV-Freiflächen als auchPV-Dachanlagen, ob auf Deponie- oder Konversionsflächen, längst auchextern - sowohl marktführende Energiekonzerne wie regionale Player.Aktuell verfolgt man neben dem Ausbau der internationalen Aktivitätenin Frankreich vielversprechende Opportunities im Benelux-Raum, wo dieGP JOULE EPC-Kompetenzen gerade bei komplexeren Vorhaben auf starkesInteresse stoßen. Die technische und kaufmännische Betriebsführungvon PV- wie auch Windenergieanlagen - mittlerweile für Anlagen ineinem Umfang von mehr als 850 MW Gesamtleistung europaweit - erfolgtdurch GP JOULE SERVICE zertifiziert mit dem Gütesiegel der DIN ISO9001:2015. Einen Eindruck davon gewinnen Besucher im Live-Betriebeiner Leitwarte am Messestand.Der auf modulare und intelligente Energie- und Mobilitätslösungenspezialisierte Unternehmensbereich GP JOULE CONNECT präsentiertdarüber hinaus sein Angebot für E-Fuhrparkbetreiber aus Unternehmen,Kommunen, Wohnungswirtschaft und Tourismus auf der parallelstattfindenden Leitmesse Power2Drive.Pressekontakt:Frau Birka FriedrichLeiterin Unternehmenskommunikationb.friedrich@gp-joule.deTel. +49 (0) 4671-6074-237Mobil +49 (0) 174-3194644Herr Timo BoviDirector Governmental Relations & Public Affairst.bovi@gp-joule.deTel. +49 (0) 4671-6074-235Mobil +49 (0) 177-8830622Original-Content von: GP JOULE GmbH, übermittelt durch news aktuell