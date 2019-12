GPS-gesteuerter Totmannschalter von ALMAS INDUSTRIES: Effektive Absicherung von Alleinarbeitern

Mannheim (ots) - Es ist ein alltägliches Szenario: Ein Arbeiter, der allein imBaugewerbe, in einem Logistikzentrum oder in anderen besonderen Räumlichkeitentätig ist, erleidet einen Unfall und verletzt sich schwer. Oder es findet eingewaltsamer Überfall statt. Das Problem: Niemand bemerkt zunächst etwas, niemandist vor Ort, um Erste Hilfe zu leisten. Das ist eine unter Umständenhochriskante Situation, der viele Alleinarbeiter im Alltag ausgesetzt sind.Dabei ist es die Pflicht des Arbeitgebers, in solchen Fällen für entsprechendenSchutz zu sorgen, auch bekannt als sogenannte Fürsorgepflicht. Hier lauernrechtliche Risiken. Werden diese verletzt, kann der Arbeitnehmer den Arbeitgeberauf Schadensersatz verklagen, und das kann bisweilen durchaus teuer werden.Dabei ist es keineswegs aufwendig oder sonderlich kostspielig, präventiventsprechende Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Alleinarbeitern zu treffen.ALMAS INDUSTRIES bringt jetzt für typische Risikosituationen einen mobilen,automatischen "Man-Down-Alert" auf den Markt - hierzulande auch bekannt als"Totmannschalter" oder "Totmannmelder".Es gibt zahlreiche Vorschriften und Gesetze, die der Sicherheit und dem Schutzvon Alleinarbeitern dienen. Doch wie genau wird Alleinarbeit eigentlichdefiniert? Als Alleinarbeiter werden Personen bezeichnet, die allein undaußerhalb von Ruf- und Sichtweite zu anderen Personen ihre berufliche Tätigkeitausführen. Um diese Personengruppe zu schützen, muss der Arbeitgeber überallgemein gängige Schutzmaßnahmen hinaus dafür sorgen, dass geeignete technischeund organisatorische Maßnahmen getroffen werden. Dazu gehören Notruf- bzw.Überwachungsmöglichkeiten, Kontrollgänge einer zweiten Person, Telefon- oderFunkmeldesysteme, aber auch eine ständige Kameraüberwachung. Konkret festgelegtsind die Verpflichtungen des Arbeitgebers im Arbeitsschutzgesetz. In §10 heißtes:"Der Arbeitgeber hat entsprechend der Art der Arbeitsstätte und der Tätigkeitensowie der Zahl der Beschäftigten die Maßnahmen zu treffen, die zur Ersten Hilfe,Brandbekämpfung und Evakuierung der Beschäftigten erforderlich sind. [...] Erhat auch dafür zu sorgen, dass im Notfall die erforderlichen Verbindungen zuaußerbetrieblichen Stellen, insbesondere in den Bereichen der Ersten Hilfe, dermedizinischen Notversorgung, der Bergung und der Brandbekämpfung eingerichtetsind."Weiterhin wurde auch in der Arbeitsstättenverordnung (§4) geregelt, welcheMittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe im Falle von Alleinarbeit benötigtwerden: "[...] bei Alleinarbeit können - gegebenenfalls auch willensunabhängigwirkende - Personen-Notsignal-Anlagen verwendet werden." DieUnfallverhütungsvorschriften der Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)unterstützt diese Verpflichtungen ebenfalls.Zusammengefasst ist der Arbeitgeber also verpflichtet, in bestimmtenKonstellationen allein arbeitende Arbeitnehmer mit technischenSchutzvorrichtungen wie Personen-Notsignal-Geräten auszustatten.Wodurch zeichnet sich der neue Totmannschalter von ALMAS INDUSTRIES aus? Inseiner Eigenschaft als Personen-Notruf-System dient der Totmannmelder in ersterLinie als ein Warngerät, in dem Technologie und Dienstleistungen kombiniertwerden, um die Sicherheit der mitführenden Person zu gewährleisten. Liegt einNotfall vor, also ein Unfall oder sonstige Bedrohung, drückt der Mitarbeiter dieSOS-Taste und erhält anschließend schnelle Hilfe durch die verbundene Notruf-und Serviceleitstelle. Der Totmannschalter oder "Man-Down-Alert" kommt inzahlreichen Branchen zum Einsatz, zum Beispiel in Transport- undLogistikunternehmen, im Gesundheitswesen, Baugewerbe, bei Wachdiensten(Justizvollzug), Einzelarbeitsplätzen mit Gefährdung, psychiatrischenEinrichtungen und vielen weiteren. Daher sind auch die Ansprüche an das Gerätsehr unterschiedlich. ALMAS INDUSTRIES bietet maßgeschneiderte Lösungen, die deroptimalen Absicherung dienen, unabhängig von der Branche. So lässt sichbeispielsweise je nach Alarmfall eine individuelle Benachrichtigung an diezuständige Stelle festlegen.Das Personen-Notruf-Gerät ist klein und handlich und lässt sich ohneEinschränkungen bei der Arbeit mit sich führen. Es vereint mehrere Funktionen insich, darunter einen Überfall-Knopf (im Falle von Angriffen oder Bedrohungen),GPS-Ortung und einen Lage- und Fallsensor (im Falle eines Sturzes). Hinzu kommteine neue Analyse-Technologie, die dazu dient, festzustellen, ob eine Personnoch voll handlungsfähig ist und in dem Fall, in dem sie es nicht ist,automatisiert Alarm auszulösen. Dank der ebenfalls integrierten Lautsprecher undeines Mikrofons wird außerdem die Kommunikation in Notsituationen ermöglicht,sofern der Betroffene noch bei Bewusstsein ist.Erleidet der Alleinarbeiter also einen Unfall bei der Ausübung seiner Tätigkeit,so erkennt das Gerät dank des Lage- und Fallsensors, dass sich dieser in einerliegenden Position befindet und womöglich Hilfe braucht. Der Alarm wirdausgelöst und an die ausgewiesene und zertifizierte Notrufleistelle geleitet.Anhand des eingebauten GPS-Senders und der Zuordnung des Geräts wird derAufenthaltsort sowie die betroffene Person identifiziert. Die Rettungskräftewerden alarmiert und erreichen den Mitarbeiter am Unfallort, sodass ihmrechtzeitig geholfen werden kann.Als eines der führenden Unternehmen für Sicherheitstechnik im Betrieb undUnternehmen bietet ALMAS INDUSTRIES ein komplettes Service-Paket, das alleLeistungen von Beratung bis Produktwartung enthält. Im persönlichen Gesprächwerden die Anforderungen der Kunden ermittelt und eine Lösung für dasentsprechende Risikoprofil empfohlen. Da zum Leistungsportfolio desinternationalen Unternehmens weitere moderne Technologien gehören, ist es auchmöglich, über den Totmannmelder hinaus eine umfassende Sicherheitslösung ausmehreren Elementen zusammenzustellen, sei es eine webbasierteArbeitszeiterfassung, Videoüberwachung per mobiler App oder Zutrittskontrolleauf Basis biometrischer Merkmale.25.000 Kunden aus acht europäischen Ländern vertrauen bisher auf dieSicherheitslösungen von ALMAS INDUSTRIES.Pressekontakt:Verantwortlich i. S. d. TMGAlmas Industries AGHerr Sebastian BinderFloßwörthstraße 5768199 MannheimDeutschlandUSt-IdNr.: DE814418527HRB 1035T: 0049-621-8425280F: 0049-621-842528999@: info@almas-industries.dealmas-industries.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134416/4464236OTS: ALMAS INDUSTRIES AGOriginal-Content von: ALMAS INDUSTRIES AG, übermittelt durch news aktuell