GPS erwirbt GCNC, um die globale Cannabisindustrie voranzubringen

Denver (ots/PRNewswire) -Das globale Konsortium Gateway Proven Strategies (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3289896-1&h=2238811311&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3289896-1%26h%3D3683392894%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fgps.global%252F%26a%3DGateway%2BProven%2BStrategies&a=Gateway+Proven+Strategies) (GPS.Global) kündigt die Übernahme des Global Cannabis Network Collective (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3289896-1&h=3876915611&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3289896-1%26h%3D4112177302%26u%3Dhttps%253A%252F%252Falwaysdriveinnovation.com%252Fcannabis%252F%26a%3DGlobal%2BCannabis%2BNetwork%2BCollective&a=Global+Cannabis+Network+Collective) (GCNC) an, einem Elitenetzwerk für Cannabis-Führungskräfte, die den internationalen Cannabishandel aufbauen und umgestalten. Die Vereinbarung bringt Chris Day und Jillian Reddish, Mitbegründer von GCNC, in Eigentums- und Führungspositionen bei GPS.Global. Das Duo betreibt den GCNC weiterhin im Tagesgeschäft."Dies ist eine echte Verschmelzung der Geister. Wir haben großen Respekt vor den Leistungen von GCNC, das sich globalen Unternehmen anschließt, um die internationale Lieferkette zu erweitern. Diese Übernahme ist eine natürliche Ergänzung, die die nächste Phase von GPS einleitet. Es beschleunigt unser Ziel, die vertrauenswürdigste Firma zu sein, die sich darauf konzentriert, Unternehmen bei der Navigation auf globalen Märkten zu helfen und ethisch gesinnte Unternehmen bei der Expansion des Cannabismarktes zu unterstützen", sagte Bob Hoban, Gründer und Vorsitzender von GPS.Neben der Aufnahme in den GPS-Verwaltungsrat übernehmen Day und Reddish die Titel Chief Marketing Officer bzw. Senior Vice President for Communications."Das GCNC ist bekannt für eine Kultur von C-Suite-Mitgliedern, die den Wert des Wissensaustauschs über Sektoren und Kulturen hinweg verstehen. Dieses Verständnis ist auch ein wesentlicher Bestandteil der kooperativen Kundenbeziehungen, für die GPS bekannt ist. Durch die Erweiterung dieses Ökosystems von Cannabisführern gewinnen alle", sagte Day. "Das GCNC wird seine Arbeit wie bisher fortsetzen, aber diese Akquisition bietet mehr Unterstützung und eine tiefere Expertise, um die Ziele der GCNC-Mitglieder weltweit zu unterstützen."Die Übernahme eröffnet GPS.Global neue Wege, um die Entwicklung von Cannabis als Wirtschaftsbeschleuniger zu unterstützen und mit großen und kleinen Unternehmen, kapitalkräftigen Einzelpersonen, Kapitalfondsmanagern und Regierungen auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um das Risiko zu minimieren und die Rendite verantwortungsbewusst zu maximieren. GPS betreibt bereits 10 globale Büros, die Regierungen und Unternehmen in 38 Ländern beraten."Diese Branche braucht einen Paradigmenwechsel, der multinationale Unternehmen, Gesetzgeber und Forscher besser auf die Bedürfnisse von Patienten, Verbrauchern und Volkswirtschaften abstimmt. Ich bin zuversichtlich, dass die kreativen Köpfe in der GPS-Familie der Herausforderung gewachsen sind, die globale Cannabisindustrie zu dem transformativen Wirtschaftsmotor zu machen, den wir alle brauchen", sagte Reddish.Informationen zu Gateway Proven StrategiesGateway Proven Strategies (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3289896-1&h=1101293349&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3289896-1%26h%3D317948863%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gps.global%252F%26a%3DGateway%2BProven%2BStrategies&a=Gateway+Proven+Strategies) ist ein globales Full-Service-Strategieunternehmen, das sich auf Cannabis, Hanf und neue Märkte spezialisiert hat. Durch unser internationales Netzwerk von Unternehmen, politischen Entscheidungsträgern und Experten arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen und beraten sie, um zuverlässige, nachhaltige und verlässliche Ergebnisse zu erzielen.