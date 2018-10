GPI-Bericht: Internationale Gesundheitsexperten für mehr Engagement Deutschlands in globaler Gesundheitspolitik (FOTO)

Berlin (ots) -Deutschland bleibt bei der Weiterentwicklung der globalenGesundheit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Das ist die zentraleSchlussfolgerung des 5-Eckpunkte-Papiers "Contribution of Researchand Development to Resilient Health Systems - The Role of Germany",das die Global Perspectives Initiative mit internationalenGesundheitsexperten im Rahmen des "Grand Challenges Annual Meetings"am 17.10.2018 in Berlin vorstellte. Zu den Protagonisten des Berichtszählen die Nobelpreisträger Peter Agre und Aaron Ciechanover.Global Health Experten aus Europa, Afrika und Amerika fordern indiesem Papier intensiveres Engagement von Deutschland in globalenGesundheitsfragen. Sie fordern u. a. höhere Investitionsausgaben fürForschung und Entwicklung, den Aus- und Aufbau von Kapazitäten undKompetenzen vor Ort, eine Intensivierung der Partnerschaften undinterdisziplinären Zusammenarbeit mit Afrika - insbesondere beimAufbau afrikanischer Gesundheitssysteme - sowieProdukt-Development-Partnerships, um den Zugang zu Arzneimitteln zuerleichtern.Dr. Ingrid Hamm, Geschäftsführerin von GPI, sagt: "Deutschlandinvestiert bereits 850 Millionen Euro in Global Health. Der Etat hatsich in den vergangenen 10 Jahren somit verdoppelt. Und dennochzeigten unsere Gespräche mit internationalen Experten, dassDeutschlands Potenzial bei weitem nicht ausgeschöpft ist.Gleichzeitig sind sie davon überzeugt, Deutschland könne alsWegbereiter in der internationalen Gesundheitspolitik agieren."Zusammenfassung des 5-Eckpunkte-Papiers1. Eine Steigerung der F&E-Ausgaben zur Prävention und Heilung vonNTDs und PRNDNach Ansicht der Experten sollte Deutschland mehr in diePrävention und Heilung von armutsbedingten vernachlässigtenKrankheiten (poverty-related neglected diseases - PRNDs) undvernachlässigten tropischen Krankheiten (neglected tropical diseases- NTDs) investieren. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation(WHO) leiden mehr als eine Milliarde Menschen an vernachlässigtenTropenkrankheiten, die oft armutsbedingt sind. NTDs gehen überMalaria, Tuberkulose und HIV hinaus und umfassen 20 Krankheiten, diein der Forschung kaum Beachtung finden. Die Ergebnisse der G7-Gipfelin Elmau (2015) und in Ise-Shima (2016) unterstreichen, dass dieBekämpfung von NTDs eine Herausforderung für die globale Gesundheitdarstellt. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung vondeutscher Seite seien jedoch nach Ansicht der Experten weiterhin vonstrukturellen Defiziten geprägt.2. Stärkung der Rolle afrikanischer Forscher durch Erhöhen derKapazitäten vor Ort und Kompetenzentwicklung in AfrikaDie Bekämpfung von NTDs wird aus Sicht der Experten nur durch dasinterdisziplinäre "One-Health-Konzept" erfolgreich sein, bei dem auchAspekte aus dem Bereich der Tiermedizin Berücksichtigung findensollten. Dafür braucht es lokale Ressourcen und Fähigkeiten, die überdas Studium der Humanmedizin hinausgehen. Starke zwischenstaatlicheBeziehungen und Kooperationen mit internationalen Akteuren stellenauf der anderen Seite sicher, dass gemeinsam definierte Zieleverfolgt und Entscheidungen gefällt werden. Zudem muss es gelingen,die Rolle der in Afrika tätigen Forscher auf internationaler Ebene zustärken. Hierzu zählt u. a. der Aufbau erstklassig ausgestatteterForschungseinrichtungen, die denen im Ausland in nichts nachstehen.3. Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen afrikanischen unddeutschen InstitutionenDie Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Hinblick auf NTDs istweiterhin sehr einseitig geprägt. Deutsche Forschungseinrichtungenkonzentrieren sich in der Regel auf Grundlagenforschung in derBiomedizin. Synergieeffekte aus der Zusammenarbeit zwischenuniversitärer und außeruniversitärer Forschung werden nichtausreichend genutzt, meinen die Experten. Sie regen weiterhin eineenge Zusammenarbeit deutscher Ministerien an, um interdisziplinäreFinanzierungsmöglichkeiten zu erkennen. Afrika und Deutschland hättendas Potenzial zu starken Forschungspartnerschaften. Programme wie das"Research Networks for Health Innovation in Sub-Sahara Africa" alsTeil der Afrika-Strategie des Bundesministeriums für Bildung undForschung (BMBF) sollten aus Sicht der Experten ausgeweitet werden.4. Aufbau nationaler afrikanischer Gesundheitssysteme zum Schutzgegen globale EpidemienNachhaltige Gesundheitsökosysteme müssen lokal entwickelt undpatientenzentriert sein. Sie erkennen die Tatsache an, dass vielePatienten von mehr als einer Krankheit betroffen sind, infektiöse undnicht-infektiöse. Deutschland kann hier einen entscheidenden Beitragleisten. Denn starke Gesundheitssysteme schützen u. a. gegen möglicheglobale Epidemien. Um die Reaktionszeiten in Krisen zu erhöhen,müssen sich afrikanische Länder aus Sicht der Experten dazuverpflichten, ihre Kapazitäten für klinische Forschung undRegulierung im Voraus zu entwickeln und die regionale Zusammenarbeitzu fördern. Global-Health-Initiativen sollten diese Bemühungenunterstützen.5. Verbesserte Forschungsstrukturen und freier Zugang zuArzneimittelnEs müssen Preisbildungs- und Finanzierungsmechanismen entwickeltwerden, die die Erforschung vernachlässigter Krankheiten fördern undAnreize dafür schaffen. Öffentlich-private Partnerschaften undneuartige Finanzierungen sind erforderlich, damit weiterhin invernachlässigte Krankheiten investiert werden kann - vor allem inLändern mit niedrigem und mittlerem Einkommen.Produkt-Development-Partnerships können die Zusammenarbeit zwischenForschungsstiftungen und der Industrie auf internationaler Ebeneverstärken und so u. a. den Zugang zu pharmazeutischen Produktenerleichtern.Die Ergebnisse des Eckpunktepapiers entstanden in Workshops undDialogen, die im Rahmen der 68. Lindauer Nobelpreistagung gehaltenwurden. Zu den teilnehmenden Experten gehörten neben Peter Agre undAaron Ciechanover auch Edith Phalane, Dr. Brenda Kwambana, Dr.Sambuddha Ghosh, Prof. Dr. Peter Kremsner, Dr. Michael Makanga undProf. Dr. Jürgen Kluge. Prof. Dr. Stefan Kaufmann war kuratierend alsExperte und wissenschaftlicher Berater maßgeblich beteiligt.Der Bericht steht hier zum Download bereit:http://bit.ly/globalhealth_GPIÜber die Global Perspectives Initiative (GPI)Die Global Perspectives Initiative ist eine gemeinnützigeOrganisation, die 2016 in Berlin gegründet wurde. Die Initiative hatsich zum Ziel gesetzt, den Diskurs über eine nachhaltige, ausgewogeneund gerechte globale Entwicklung zu fördern und damit auch denBeitrag Deutschlands zur Erfüllung der 2015 von den VereintenNationen verabschiedeten Ziele nachhaltiger Entwicklung zuunterstützen. Sie hat einen besonderen Fokus auf Gesundheit als Basisfür jedes Wohlbefinden - sowohl für die Menschen als auch für alleNationen. 