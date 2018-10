GO! - zuverlässiger Partner für Hochverfügbarkeit

Bonn (ots) -- Erstellung individueller Hochverfügbarkeitskonzepte- bundesweite Notfallversorgung- Full Service aus einer HandIn vielen Bereichen des täglichen Lebens hat sich der Anspruch aufeine unterbrechungsfreie Verfügbarkeit etabliert. In Branchen wiez.B. Hightech, Automobil, IT, Pharma oder Medizintechnik werdenDienstleistungen rund um die Uhr benötigt. Gerade das produzierendeGewerbe ist in eng verzahnte Supply-Chain-Strukturen eingebunden, diekeine Ausfallzeiten zulassen. Bei der Aufrechterhaltung dieserProzesse spielen Logistikdienstleister eine immer größer werdendeRolle, wenn es darum geht, den wachsenden Ansprüchen der Kundengerecht zu werden. GO! bietet maßgeschneiderteHochverfügbarkeitskonzepte für Kunden und stellt damit einepermanente Produktverfügbarkeit der eingelagerten Waren sicher.Emergency-Läger erlauben schnellste ReaktionszeitenMit über 100 Stationen verfügt GO! über ein flächendeckendes Netzan Hochverfügbarkeitslägern, um die bundesweite Notfallversorgungsicherzustellen. Als Spezialist für Hochverfügbarkeits-Logistikliefert der KEP-Dienstleister je nach Kundenanforderung benötigteErsatzteile innerhalb eines Zeitfensters von einer, zwei oder vierStunden. Die Lagerorte werden mittels einer umfassendenStandortanalyse anhand der geforderten SLA-Zeiten bestimmt, um einoptimales Kosten-Leistungs-Verhältnis zu erreichen. Speziellgeschulte Technische Kuriere übernehmen neben der Zustellung dasEntpacken der Ware, den Austausch der defekten Teile, fachmännischeInstallations-, Reparatur- oder Servicearbeiten direkt vor Ort sowiedie Entsorgung des Verpackungsmaterials. MaßgeschneiderteHochverfügbarkeitskonzepte nach Anforderung der Kunden vermeidenlange Ausfallzeiten und sorgen für eine schnelle Wiederherstellungder Betriebsbereitschaft. "Diese partnerschaftliche Zusammenarbeitund die zuverlässige Servicequalität von GO! ist die Basis für denErfolg unserer Konzepte. Daher ist es unser Ziel, diesesGeschäftsmodell weiteren Kunden anzubieten", erklärt Ulrich Nolte,Geschäftsführer der GO! Express & Logistics (Deutschland) GmbH.Zentrale Lagerhaltung im HUB in NiederaulaDurch die Erweiterung des zentralen Hauptumschlagszentrums inNiederaula bringt eine neu entstandene Lagerfläche zusätzlich zu denEmergency-Lägern in den Stationen einen weiteren Kundenvorteil:Extra- späte Cut-off-Zeiten ermöglichen die Einspielung von Aufträgenbis Mitternacht. Zudem bietet GO! einen Full Service aus einer Hand:von der Wareneingangssteuerung über die Qualitätsprüfung,Kommissionierung und Lagerung, bis hin zum termingerechten Versandund zur Zustellung an den Empfänger.Pressekontakt:Sigrid KahrsUMPR GmbH, Mittelweg 111 a, 20149 Hamburg,Tel. +49 40 480637-12, Fax +49 40 480637-88,media_go@umpr.deOriginal-Content von: GO!Express & Logistics (Deutschland) GmbH, übermittelt durch news aktuell