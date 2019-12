GO! kündigt Preisanpassung von durchschnittlich 5,8 Prozent an (FOTO)

Bonn (ots) -- Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung und -bindung- Ausbau der Infrastruktur für wachsendes Sendungsaufkommen- Investitionen in Prozessoptimierung für aktive ZukunftssicherungDer Express- und Kurierdienstleister GO! erhöht zum 1. Februar 2020 dieStandardpreise um durchschnittlich 5,8 Prozent. Mit der Preisanpassung reagiertder Qualitätsführer im KEP-Markt auf die allgemeinen Kostensteigerungen undträgt den geplanten Investitionen für das neue Geschäftsjahr Rechnung.Vielseitige Investitionen in die ZukunftsfähigkeitIn den letzten zehn Jahren hat sich das Sendungsvolumen mehr als verdoppelt. AlsKonsequenz aus dem stetigen Wachstum baut GO! seine Kapazitäten kontinuierlichaus. Um die Zukunft langfristig zu sichern, investiert das mittelständischeUnternehmen weitreichend in Personal, Infrastruktur und Prozessoptimierung. "Mitunseren vielseitigen, flexiblen Services, höchsten Performance-Raten undniedrigsten Schadensquoten leisten wir einen wichtigen Beitrag für denGeschäftserfolg unserer Kunden", so Ulrich Nolte, Geschäftsführer der GO!Express & Logistics (Deutschland) GmbH. "Um die hohe Qualität unsererPerformance zu sichern und für zukünftige Anforderungen unserer Kunden gutaufgestellt zu sein, werden wir auch 2020 umfangreiche Investitionen tätigen. Sokönnen wir für uns und unsere Kunden die Zukunft weiterhin wirtschaftlicherfolgreich gestalten."Mehrkosten für Personal, Umweltauflagen und EnergieversorgungÜber 3.000 Kuriere und mehr als 1.400 Mitarbeiter sind für GO! Express &Logistics im Einsatz. Um sie zu binden, sie fortlaufend für neueMarktanforderungen weiterzubilden und durch neue Kollegen zu unterstützen, sindfür das neue Geschäftsjahr deutlich höhere Personalkosten einzuplanen. Auchsteigende Umweltauflagen, die nachhaltige neue Lösungen erfordern, z.B. dieModernisierung der Fahrzeugflotte oder den Einsatz urbaner Lastenräder, gehenmit zusätzlichen Aufwänden und Kosten einher, die über eine Preisanpassungkompensiert werden. Als weitere Kostentreiber wirken gestiegene Ausgaben fürEnergieversorger und Versicherungen sowie der Ausbau der Investitionen inIT-Infrastruktur und IT-Sicherheit.Über GO! EXPRESS & LOGISTICSGO! Express & Logistics ist Europas größter konzernunabhängiger Anbieter vonExpress- und Kurierdienstleistungen. Das weltweit operierende Partnernetzwerkwurde 1984 gegründet und umfasst aktuell über 100 GO! Stationen in Europa. Rund1.400 Mitarbeiter und 3.000 Kuriere sorgen für den Transport der jährlich mehrals 7,5 Millionen Sendungen.GO! bietet unter dem Motto "Alles außer_gewöhnlich" ein breites Portfolio anLogistiklösungen: vom regionalen Kuriertransport bis hin zum weltweitenExpressversand. Von Waren, Dokumenten und besonders zeitkritischen Sendungen bishin zu sensiblen Versandinhalten oder komplexen Logistikanforderungen.Maßgeschneiderte Lösungen für Branchen und vielfältige Value Added Servicesrunden das Portfolio an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr ab.Mehr unter www.general-overnight.comPressekontakt:Abteilung KommunikationBrühler Straße 9 | 53119 BonnTel. + 49 228 24393 - 300 | E-Mail: pr@general-overnight.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127523/4466220OTS: GO!Express & Logistics (Deutschland) GmbHOriginal-Content von: GO!Express & Logistics (Deutschland) GmbH, übermittelt durch news aktuell