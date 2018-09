GO! feiert Einweihung des erweiterten Zentral-HUBs in Niederaula (FOTO)

Bonn (ots) -- Großbauprojekt in weniger als einem Jahr erfolgreich umgesetzt- Investitionssumme von mehr als elf Millionen Euro- Steigerung der Kapazitäten um 100 ProzentGut ein Jahr nach dem symbolischen ersten Spatenstich für daserweiterte GO! Zentral-HUB im August 2017 feierte GO! am Wochenendezusammen mit regionalen Vertretern, den am Bau Beteiligten,Mitarbeitern mit Familien und weiteren Gästen die Einweihung desErweiterungsbaus für das zentrale Sortierzentrum im hessischenNiederaula.Umsetzung des Projekts im laufenden BetriebWeniger als ein Jahr nach dem ersten Spatenstich im August 2017wurde das Projekt in diesem Sommer planmäßig fertiggestellt. Indiesem Zeitraum wurden 40.000 Kubikmeter Erde bewegt, eine Menge, die4.000 LKW-Ladungen entspricht. Mehr als 300 Stahlbetonteile mit einemGewicht von mehr als 2.700 Tonnen wurden produziert und montiert,mehr als 80 Kilometer Elektrokabel installiert und über 30.000Arbeitsstunden geleistet. Nun stehen in Niederaula mehr als 7.600 m²Produktionsfläche, mehr Platz für Büro-, Sozial- und Lagerräume, 127Tore, davon 10 LKW-Tore, und 1.637 Kilometer Bandanlage zurVerfügung. Die Erweiterung ermöglicht die Sortierung von 10.500 Collipro Stunde. Zur Bearbeitung dieser Mengen wird GO! am Standort bis zu30 weitere Mitarbeiter im Umschlag einstellen. Der Ausbau erfolgte imlaufenden Betrieb, der Logistikexperte investierte mehr als elfMillionen Euro in das Bauprojekt. "Es ist mir eineHerzensangelegenheit, allen Danke zu sagen, und ich bin stolz, dasswir durch ein reibungsloses Miteinander dieses Projekt im laufendenBetrieb, planmäßig und ohne Zwischenfälle abgeschlossen haben",erläutert Ulrich Nolte, Geschäftsführer der GO! Express & Logistics(Deutschland) GmbH, auf der Einweihungsfeier.Kapazitätenerweiterung sichert KundenvorteileSeit mehr als vier Jahren steigert der konzernunabhängige Express-und Kurierdienstleister GO! seine Sendungsmenge jährlich um mehr alszehn Prozent. Um die kontinuierlich wachsenden Zustellungsmengen beigleichbleibendem Qualitätsanspruch zu bewältigen, wurde dieErweiterung des Zentral-HUBs erforderlich. GO! Express & Logisticstransportiert aktuell weit mehr als 6,5 Millionen Sendungen jährlichbei einem Umsatz von über 300 Millionen Euro.Die neu entstandene Lagerfläche verhilft den Kunden zudem zu einemweiteren Vorteil. Die Cut-Off-Zeit verschiebt sich nach hinten und eswird wertvolle Zeit für spätere Annahmeschlüsse gewonnen.Über GO! EXPRESS & LOGISTICSGO! Express & Logistics ist Deutschlands größterkonzernunabhängiger Anbieter von Express- und Kurierdienstleistungen.Das weltweit operierende Partnernetzwerk wurde 1984 gegründet undumfasst aktuell über 100 GO! Stationen in Deutschland und Europa.1.400 Mitarbeiter und 3.000 Kuriere sorgen für den Transport derjährlich mehr als 6,5 Millionen Sendungen.Getreu der Unternehmensphilosophie ZEIT IST ALLES bietet GO!regionalen Kuriertransport und weltweiten Expressversand von Waren,Dokumenten und besonders zeitkritischen Sendungen an 365 Tagen imJahr und rund um die Uhr. Maßgeschneiderte Supply Chain Solutions,branchenspezifische Industry Solutions und Special Services alsAntwort auf komplexe Kundenanforderungen runden das Portfolio ab.Pressekontakt:Pressekontakt GO! Deutschland:Sigrid KahrsUMPR GmbH, Mittelweg 111 a, 20149 Hamburg,Tel. +49 40 480637-12, Fax +49 40 480637-88,media_go@umpr.deOriginal-Content von: GO!Express & Logistics (Deutschland) GmbH, übermittelt durch news aktuell