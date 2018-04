GO! bringt Fleisch in Spitzenqualität über Nacht zum Kunden (FOTO)

Bonn (ots) -- Abends abgeholt - morgens bis 10.00 Uhr zugestellt- Nachhaltige Verpackung mit Mehrfachnutzen- Keine Retouren und null ReklamationsquoteEinStückLand ist ein junges Unternehmen aus Norddeutschland, dassich mit dem Konzept der bewussten nachhaltigen Tierhaltung am Marktder hochwertigen Online-Fleischanbieter etabliert hat.Galloway-Rinder, die von regionalen landwirtschaftlichenPartnerbetrieben stammen, werden immer erst dann geschlachtet, wennalle Fleischpakete online verkauft sind. Das ist ein Garant fürabsolute Frische. Wer dieses qualitativ hochwertige Fleisch für seineKüche entdecken möchte, erhält die kulinarischen Spitzenproduktedirekt per Overnight-Versand von GO! Express & Logistics pünktlichund frisch am Folgetag. Die Lieferungen werden abends von GO!abgeholt und in den Wirtschaftszentren bis 10.00 Uhr morgens undflächendeckend in ganz Deutschland bis 12.00 Uhr zugestellt.Schlachtung erst nach Verkauf aller FleischpaketeHinrich Carstensen und seine Lebensgefährtin Lina Kypke habeneinen Marktplatz für qualitätsbewusste Kunden und Landwirtegegründet. Das Hamburger Unternehmen stellt Fleischpakete vonGalloway-Rindern zusammen, die im Vorwege über den Online-Shopbestellt wurden. Beim sogenannten Cowfunding wird darauf geachtet,alle Teile des Rinds zunächst in Paketen vollständig zu verkaufen underst dann zu schlachten. Somit wird kein Stück des Tiersverschwendet. Die Pakete enthalten ca. 6,5 kg Fleisch verschiedensterCuts, wie z. B. Filet, Rouladen und Gulasch sowie neuerdings auchRindersalami und -fond.Online bestellt, nachhaltig verpackt und zuverlässig geliefertBei der Verpackung wird komplett auf Styropor verzichtet. DieVersandboxen für die Fleischpakete sind von innen mit gepresstemStroh ausgekleidet. Das isoliert genauso gut wie Kunststoff, kannaber nach der Verwendung einfach auf dem Kompost entsorgt oder alsWinterschutz für Balkonpflanzen genutzt werden. Gekühlt wirdlediglich durch gefrorenes Wasser in Beuteln, das nach dem Transporteinfach im Ausguss entsorgt wird. Die Beutel können vom Kundenweiterverwertet werden. Beim Lebensmitteltransport ist der Versandein bedeutender Qualitätstreiber. Hier ist es besonders wichtig, dasser zuverlässig und verantwortungsvoll durchgeführt wird. DerTransport der wertvollen Pakete beschränkt sich auf ein minimalesZeitfenster. "Wir freuen uns, dass sich das Unternehmen EinStückLandvon Anbeginn der Gründung für uns als Expressdienstleisterentschieden hat", so Ulrich Nolte, Geschäftsführer GO! Express &Logistics (Deutschland) GmbH. "Es gab bisher weder Retouren nochBeschwerden bei der Zustellung. Dieses Qualitätsversprechen wollenwir auch in Zukunft halten - das ist schließlich unser Kerngeschäft",so Nolte weiter.Über GO! EXPRESS & LOGISTICSGO! Express & Logistics ist Deutschlands größterkonzernunabhängiger Anbieter von Express- und Kurierdienstleistungen.Das weltweit operierende Partnernetzwerk wurde 1984 gegründet undumfasst aktuell über 100 GO! Stationen in Deutschland und Europa.1.400 Mitarbeiter und 3.000 Kuriere sorgen für den Transport derjährlich mehr als 6 Millionen Sendungen.GO! bietet regionalen Kuriertransport und weltweitenExpressversand von Waren, Dokumenten und besonders zeitkritischenSendungen an 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr. MaßgeschneiderteSupply Chain Solutions, branchenspezifische Industry Solutions undSpecial Services als Antwort auf komplexe Kundenanforderungen rundendas Portfolio ab.Pressekontakt:Pressekontakt GO! Deutschland:Sigrid KahrsUMPR GmbH, Mittelweg 111 a, 20149 Hamburg,Tel. +49 40 480637-12, Fax +49 40 480637-88,media_go@umpr.deOriginal-Content von: GO!Express & Logistics (Deutschland) GmbH, übermittelt durch news aktuell