Yas Island, Abu Dhabi, Vae, 31. März 2022 (ots/PRNewswire) -Die Yas-Insel wird Gastgeber des Formel 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix zum Finale der Formel 1-Saison 2022, wobei der Meister voraussichtlich wieder beim letzten Rennen entschieden wirdSwedish House Mafia als Hauptact der Yasalam After-Race-Konzerte am Freitagabend, drei weitere große Superstar-Acts für das viertägige Festival vorgesehenTickets ab 300 AED verfügbar, und die Fans haben die Möglichkeit, ihre Erlebnisse auf Tribünen und in den Fanzonen einzeln auszuwählen, 30 % Frühbucherrabatt ab jetzt verfügbarDie Formel-1-Saison 2022 hat begonnen und das Motorsportmanagement von Abu Dhabi hat heute bekannt gegeben, dass ab sofort Tickets für die 14. Ausgabe des Formel 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2022 erhältlich sind.Das diesjährige Rennwochenende findet von 17. bis 20. November auf dem Yas Marina Circuit statt. Das F1-Saisonfinale 2022 folgt auf vier actiongeladene Tage voller Unterhaltung und Rennaction. Frühbucher erhalten einen Rabatt von bis zu 30 Prozent auf ausgewählte Tickets für dieses unvergessliche viertägige Wochenende auf der Yas-Insel.Das geschichtsträchtige Rennen 2021 war mit 108 Millionen Zuschauern, die das titelgebende Finale auf dem neu gestalteten Yas Marina Circuit verfolgten, eines der meistgesehenen Sportereignisse des Jahres. Der Saisonauftakt 2022 Anfang dieses Monats in Bahrain mit neuen Regeln, die zu einer neuen Generation von Autos und zu neuen Kämpfen auf der Strecke führen, verspricht bereits ähnlich viel Dramatik und Action.Neben den vier Tagen an adrenalingeladener Unterhaltung können sich die Ticketinhaber auf den Nervenkitzel der Live-Action auf dem Yas Marina Circuit, die unterhaltsamen Abenteuer auf der Yas-Insel und die Yasalam After-Race-Konzerte freuen, die wieder im Etihad Park stattfinden werden.Die mehrfach für den Grammy nominierte Gruppe Swedish House Mafia sind die ersten großen Superstars, die angekündigt wurden und für das Yasalam After-Race-Konzert am Freitagabend vorgesehen sind. Das Trio – Steve Angello, Sebastian Ingrosso und Axwell – bekannt für House-Musik mit großspurigem Hip-Hop-Beat-Craft, Rock'n' Roll-Attitüde und bühnenreifem Prunk, veröffentlicht im April 2022 sein Debütalbum Paradise Again [Republic Records], das eine perfekte Vorbereitung auf ihre Show im November in Abu Dhabi darstellt.Ausschließlich die Inhaber von Tickets für den Großen Preis von Abu Dhabi haben Zugang zu den Konzerten. Wer sich früh um ein Grand-Prix-Ticket kümmert, kann sich das Golden-Circle-Ticket sichern, um das Ereignis aus der ersten Reihe im Etihad Park mitzuerleben.Der Grand Prix bietet vier Tage lang ein unvergleichliches Erlebnis auf der Yas-Insel und bietet ein Multi-Tribünen-Erlebnis: ein spezielles dreitägiges F1-Kombiticket, das den Gästen die Möglichkeit gibt, mehrere Tribünen zu erleben und so eine andere, einzigartige Sicht auf das Renngeschehen am Wochenende zu erhalten.Wie immer haben die Fans beim Ticket-Kauf eine Reihe von Optionen zur Auswahl: Zugang zum Abu Dhabi Hill und zu den Tribünen sowie Zugang zu den Yasalam After-Race-Konzerten. Und zum ersten Mal können Ticketinhaber ihren Sitzplatz auf der Tribüne mit einem virtuellen und interaktiven Viewer auswählen, der den Gästen beim Online-Kauf ihres Tickets eine Vorstellung davon gibt, was sie von ihrem Sitzplatz aus sehen werden.Gäste, die ein Premium-Erlebnis wünschen, können aus einer Reihe von Hospitality-Paketen wählen, die die Möglichkeit bieten, das führende Sport- und Unterhaltungsevent der Region in bester Umgebung mit hochwertigen Speisen und Getränken und Live-DJs zu genießen.Es werden weitere aufregende Ankündigungen folgen: Sichern Sie sich jetzt ein Ticket und verpassen Sie auf keinen Fall eines der größten Events des Jahres. Zum Kauf klicken Sie auf: www.yasmarinacircuit.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1776675/AbuDhabiGP_2022_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1776676/AbuDhabiGP_2022_2.jpgPressekontakt:Danielle Burrell,danielleburrell@sevenmedia.ae,+971 58 592 7199Original-Content von: Abu Dhabi Motorsports Management, übermittelt durch news aktuell