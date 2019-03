GO Sprachreisen | Betreute Sprachreise in den Osterferien

Finanztrends Video zu



Augustdorf (ots) - Die Osterferien nahen, doch statt Freizeit mitFreunden steht nur Englisch Lernen auf dem Programm? Das muss nichtsein! Denn bereits seit Jahren macht GO Sprachreisen beides möglich.Als erfahrener Anbieter auf diesem Gebiet werden die Ferien mit GOSprachreisen so nicht nur zur Lern-, sondern auch zur Freizeit.Eigens für diese besondere Kombination geschulte Teamer mit zum Teillangjähriger Erfahrung sowie ein Team aus muttersprachlichen Lehrernmachen die Ferien zu einem echten Erlebnis und sorgen gleichzeitigfür eine Verbesserung der sprachlichen Kenntnisse.Das alles findet an der englischen Südküste in Weymouth & Portlandstatt. Zwei Wochen dauern die GO Sprachreisen, während derer nebenEinheiten zum Verbessern der englischen Sprache auch Ausflüge undAktivitäten gemeinsam mit anderen Teilnehmern stattfinden. Hierzuzählen unter anderem ein Kinoabend oder ein Ausflug nach London.Schwerpunkt der Reise ist der Sprachunterricht mit 15 Lektionen à 45Min. pro Woche, in dem methodisch vielfältig und keinesfallslangweilig die Sprachkenntnisse verbessert werden. Die Inhalterichten sich dabei nach dem Können der Teilnehmer. Aber auch diespezielle Vorbereitung auf das deutsche Abitur mit 30 Lektionen à 45Min pro Woche ist möglich.Neben dem Sprachunterricht lernen die Teilnehmer in denPrivatunterkünften und in der Freizeit ganz automatisch Kultur undSprache im Alltag kennen. Aber auch neue Freundschaften durch dasMiteinander auf der Reise werden häufig geschlossen.Damit alle während der Reise gut betreut sind, gibt es vor Ortrund um die Uhr Ansprechpartner, unsere Teamer, die den Teilnehmernbei Fragen oder Unsicherheiten zur Verfügung stehen. Sie organisierendas Freizeitprogramm und sind jederzeit erreichbar. Für die daheimgebliebenen Eltern bietet das Supportteam in Augustdorf eineNotfallhotline.GO Sprachreisen basiert auf mehr als 30 Jahren Erfahrung des seit1986 bestehenden Unternehmens VOYAGE Reiseorganisation GmbH alsVeranstalter für Gruppen- und betreute GO Jugendreisen. Seit einigenJahren gehört auch die Tochterfirma europartner language school ltd.mit dem gemeinsamen Angebot an Sprachreisen an die Südküste Englandsfest zum Angebot. GO Sprachreisen erfüllt höchste Qualitätsansprüchesowie die Vorgaben der Europäischen Sprachreise-Norm DIN EN 14804.Daher ist GO Sprachreisen nicht nur Mitglied im Fachverband deutscherSprachreise-Veranstalter e.V. (FDSV), sondern trägt auch das Siegeldes FDSV.Dieses Gesamtpaket aus abwechslungsreicher Feriengestaltung undintensivem Sprachenlernen unter dem Gütesiegel bester Qualität machtdie GO Sprachreisen zu einer echten Bereicherung für alle diejenigen,die ihre Osterferien nicht einfach irgendwie verbringen wollen.Buchungen sind auch kurzfristig noch möglich.Pressekontakt:presse@go-jugendreisen.de ; Telefon 05237-89080Original-Content von: VOYAGE Reiseorganisation GmbH, übermittelt durch news aktuell