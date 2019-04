GO Jugendreisen startet in den Pfingstferien nach Kroatien und Spanien

Augustdorf (ots) - Die Zeit bis zu den Sommerferien ist noch vielzu lang? Dann warten schon bald zwei spannende Reiseziele auf alldiejenigen, die sich nach Sonne, Strand und Meer sehnen. Denn GOJugendreisen startet bereits in den Pfingstferien in die Saison undwartet auf reiselustige Jugendliche.Wenn in Bayern und Baden-Württemberg die Ferien eingeläutetwerden, heißt es auf den Campingplätzen Nautic Almata (Spanien) undMedulin (Kroatien) Action pur. Denn die beiden GO Jugendreisen Campsbieten neben Strand, Meer und Zeit zum Relaxen auch eine große Anzahlan Aktivitäten, die den ersten Sonnenurlaub des Jahres zu einemechten Erlebnis machen.Selbstverständlich gilt dabei für die gesamte Reise dasRundum-Sorglos-Paket. An- und Abreise sowie Aufenthalt werden ebensovon geschulten Teamern betreut, wie zahlreiche Sport- undKreativ-Aktivitäten vor Ort. Auch für eine ausgewogene Ernährung wirddabei gesorgt, übernachtet wird entweder im komfortablen Mobilehomeoder im mit Betten und Holzfußboden ausgestatteten Zelt.So braucht sich auch daheim niemand Sorgen machen, während dieJugendlichen gemeinsam mit ihren Freunden entspannte Ferien an einemder sonnigen Strände Spaniens oder Kroatiens erleben.Sowohl in Medulin als auch in Nautic Almata gibt es dabei dieMöglichkeit, Kajak- oder Mountainbike Touren zu buchen oder am Strandan Soccerturnieren teilzunehmen.In Kroatien werden zudem spannende Ausflüge in die malerischenStädte Rovinj oder Pula angeboten, wo es neben kulturellenSehenswürdigkeiten auch Möglichkeiten zum Shoppen und Schlenderngibt.In Nautic Almata dagegen lässt sich unter anderem ein Ausflug indie Metropole Barcelona buchen, bei dem nicht nur die Sagrada Familiabesichtigt wird, sondern auch das Schlendern über die berühmte LaRambla möglich ist.Egal, ob Entspannen, Sport, Party oder Kultur - bei den GOJugendreisen Zielen für die Pfingstferien 2019 bleiben keine Wünscheoffen. Und das Beste: Jeder kann sich sein gewünschtes Ferienprogrammganz individuell zusammenstellen.Gebucht werden können die Reisen für eine oder gleich für zweiWochen, in Medulin für Jugendliche ab 14 Jahren, in Nautic Almata fürTeenager ab 11 Jahren.Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung als einer der führenden Anbietervon Kinder- und Jugendreisen kann GO Jugendreisen damit auch indiesem Jahr ein vielfältiges Programm für alle Ziel- undInteressengruppen vorlegen - und das sogar schon in denPfingstferien. Mehr Informationen zu den Pfingstreisen sowieAnmeldemöglichkeiten gibt es im Internet unterhttps://www.go-jugendreisen.de/pfingsten-2019.htmlPressekontakt:presse@go-jugendreisen.de ; Telefon 05237-89080Original-Content von: VOYAGE Reiseorganisation GmbH, übermittelt durch news aktuell