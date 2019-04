GO Jugendreisen ist empfehlenswert

Augustdorf (ots) - Ferien ohne Eltern, dennoch gut betreut und vorallem abwechslungsreich sowie gemeinsam mit vielen anderen jungenMenschen - das sind die Markenzeichen von GO Jugendreisen. Schon seitmehr als 30 Jahren führt GO Jugendreisen als einer der führendenJugendreiseveranstalter Deutschlands vielfältige Programme durch unddas stets unter dem Anspruch höchster Qualität.Genau so sehen das auch die Kunden. Mit einer stolzenWeiterempfehlungsquote von 89,14 Prozent ist eine anonymeKundenumfrage nach den Reisen im Jahr 2018 ausgegangen. Eine Note 1gab es sogar für die Kategorie "Gefallen der Reise insgesamt". Damitbestätigten Kunden der gesamten Saison, dass das GO JugendreisenGesamtkonzept äußerst stimmig ist. Denn Eltern, die ihre Kinder mitGO Jugendreisen in die Ferien geschickt haben, konnten nicht nur auseinem von zahlreichen Zielen in ganz Europa wählen, sie konnten sichaußerdem auf eine gute Betreuung und Beratung verlassen. Und dasangefangen bei der Buchung über eine betreute Hin- und Rückreise zumUrlaubsort im komfortablen Reisebus, bis hin zum abwechslungsreichenProgramm und den Betreuern vor Ort.So können die Teilnehmer der Kinder- und Jugendreisen ihre Ferienganz entspannt mit Erholung, sportlichen oder kreativen Aktionen aneinem attraktiven Urlaubsort verbringen und die Eltern wissen ihreKinder gut betreut.Insbesondere der Umfrageaspekt "Betreuung" wurde in derKundenumfrage daher auch nicht umsonst als besonders positivbewertet. Auch das Gemeinschaftsgefühl sowie das Freizeit- undAktivprogramm von GO Jugendreisen stachen als besonders gut hervor.Eine Vielzahl an Kunden belegt damit, dass das GO JugendreisenKonzept bei allen Beteiligten auf positive Resonanz stößt.Sicherlich lässt sich dieses hohe Maß an Qualität auf diejahrelange Erfahrung von GO Jugendreisen sowie eine stetigeWeiterentwicklung des Konzepts zurückführen. Dieses umfasst neben derregelmäßigen Schulung aller Teamer außerdem die Auswahl undGestaltung der Urlaubsorte sowie des Programms vor Ort.GO Jugendreisen ist die Produktschiene "Betreutes Jugendreisen"der VOYAGE Reiseorganisation GmbH.Pressekontakt:presse@go-jugendreisen.de ; Telefon 05237-89080Original-Content von: VOYAGE Reiseorganisation GmbH, übermittelt durch news aktuell