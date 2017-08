GOTS-zertifizierte Bio-Baumwolle enthält genmanipulierte Organismen (GVO)

Weitere Suchergebnisse zu "Baumwolle NYBOT Rolling":

Die GOTS-Richtlinien verbieten das, aber derGOTS geht den Vorwürfen nicht nach sondern zweifelt am Testverfahren.Nicht nur wir warnen schon lange: In Indien wird es irgendwannweder GVO-freie Baumwolle noch sauberes Saatgut geben, dennmanipulierte Gene gelangen über Pollenflug auch in nicht-manipuliertePflanzen derselben Art und damit in deren Saatgut. Vor allem Indien,wo 2002 erstmals GVO-Baumwolle angebaut wurde und wo der Anteilinzwischen bei weit über 90 Prozent liegt, hat nun ein großesProblem. Jetzt wurden GVO-Verunreinigungen in GOTS-zertifiziertemBaumwollgarn aus Indien gefunden.Der Verdacht, dass zertifizierte Bio-Baumwolle GVO enthält, wurdeschon im April 2009 von der staatlichen indischen Export-OrganisationApeda geäußert. Deren Direktor, Sanjay Dave, sprach seinerzeit vonBetrugsfällen "gigantischen Ausmaßes". Dutzende Dörfer hättenzusammen mit westlichen Zertifizierungsfirmen große Mengengentechnisch veränderter Baumwolle in den Handel gebracht, hieß es ineinem Artikel der Financial Times Deutschland. Damals ging man davonaus, dass die Bio-Textilbranche sich nicht den Ast absägen würde, aufdem sie sitzt und sie deshalb fortan die Produktionsabläufe stärkerselber überwachen würde. Doch daraus wurde leider nichts.Jetzt hat das Schweizer Magazin Saldo (vergleichbar dem deutschenÖkotest-Magazin) in Indien recherchiert und GOTS-zertifiziertesBio-Garn testen lassen. Ergebnis: Das deutsche Labor hat hoheGVO-Verunreinigungen nachgewiesen. Damit konfrontiert, wehrt sicheine GOTS-Sprecherin "man könne GVO nur in der Rohbaumwolle, nichtaber im Garn nachweisen". Sofern man lediglich billigeSchnellverfahren anwendet, ist diese Aussage richtig. Will man eswirklich wissen und gibt für belastbare Tests mehr Geld aus, so istdiese Aussage falsch.Die Positionen sind eindeutigDie EU sagt: "Erzeugnisse, die aus oder durch GVO erzeugt wurden,sind mit ... der Auffassung der Verbraucher von ökologischen/biologischen Erzeugnissen unvereinbar". Ein Betrug mit Bio-Siegelnist deshalb bewusste Verbraucher-Täuschung.Das Magazin Saldo berichtet das, was seit langem befürchtet wird:Reines Bio-Saatgut sei in Indien kaum mehr zu haben, und selbst alsGVO-frei deklariertes Saatgut sei oft kontaminiert.Indische Händler und Produzenten sind nicht aus Not korrupt.Mangelndes Unrechtsbewusstsein und Gewinnsucht spielen eine großeRolle. Wir haben es selbst erfahren: Weil Bio-Baumwolle bis zu 15Prozent teurer ist, kaufen indische Händler lieber konventionelle undbesorgen das Bio-Zertifikat dafür später.Der GOTS erlaubt keinerlei GVO-Verunreinigung, nämlich 0,0 Prozentim Endprodukt. Während er die Einhaltung aller anderen Bio-Kriterienstreng kontrolliert, schreibt er keine GVO-Tests vor. Warum? Wiegesagt: Gute und belastbare Testverfahren sind aufwendig und teuer,sie deshalb nicht durchzuführen ist fahrlässig!Wir lassen Saatgut und Baumwolle durch das Speziallabor ImpetusBioscience in Bremerhaven auf GVO-Rückstände testen, weil wir für unsund unsere Kunden Sicherheit wollen. Wir tun das, obwohl die Flächenunseres kirgisischen Baumwoll-Projektes weit genug von GVO-Flächenentfernt sind und Uganda, unser zweites Projekt-Land, sich komplettgegen Gentechnik entschieden hat.Wir verlangen, dass der GOTS den jetzt im Raum stehenden Vorwürfenumgehend gewissenhaft nachgeht. Der Ruf der gesamtenBio-Textilbranche steht auf dem Spiel. Cotonea setzt sich seit jeherganz grundsätzlich für eine gentechnik-freie Landwirtschaft ein, ausGründen, die weit über das Problem der GVO-Rückstände hinausgehen.Wir wollen, dass Saatgut frei verfügbar ist und bleibt. Die Bauernmüssen es aus der Ernte des Vorjahres kostenlos zurückhalten undwieder aussäen können, ohne dafür Lizenzgebühren zahlen zu müssen!Wir fordern einen Stopp der Glyphosat-Zulassung. GVO-Baumwolleenthält ein bakterielles Gen, das sie ein Enzym produzieren lässt,wodurch sie immun wird gegen das Herbizid Glyphosat. So kann diesesUnkrautvernichtungsmittel - großflächig eingesetzt - alle anderenPflanzen, die außer der Baumwolle auf einem Acker wachsen,vernichten. Neben der konventionellen industriellen Landwirtschafttragen auch gentechnisch veränderte Pflanzen zum weltweitenArtensterben bei.Und wir fordern ein Ende der Fast-Fashion-Unkultur, denn sie hatzu einem derart hohen Ressourcenverbrauch geführt, dass immerschädlichere Produktionsmethoden eingesetzt werden - und zwar überdie gesamte Herstellungskette - um diesen Konsumwahn aufrechterhalten zu können.