GOLD dreht massiv auf

Gold OANDA:XAUUSD

Global-Investa







Technische Analyse zu Gold

Der Goldpreis ( XAUUSD ) profitierte von der US-Notenbanksitzung FED am vergangenen Mittwoch. Bereits am späten Abend der Sitzung selbst, schraubte sich das edle Metall über die Marke von 1.800 USD, um insbesondere während des Handels am Donnerstag die Widerstandszone rund um 1.830 USD ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung