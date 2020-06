GOLD – Ziel 3.000$!

Gold wird gekauft. Vor allem in Deutschland von privaten Anlegern! Aber auch Vermögensverwalter greifen zum Gold. So äußerte sich erst jüngst der Kölner Vermögensverwalter Bert Flossbach in einem Interview mit der Börsen-Zeitung positiv zum Gold. Er hat den Anteil von Gold in den Depots auf rund 20% hochgefahren. Denn nach Flossbachs Ansicht ist Gold eine Versicherung gegen die Risiken des Finanzsystems. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



