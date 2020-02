GOLD – Unsicherheit als Kurstreiber – Notenbanken kaufen?

Der Goldpreis tritt auf der Stelle. Eine gewisse Entspannung hinsichtlich der neuen Ansteckungszahlen beim Corona-Virus deckelt scheinbar die Gold-Bullen. Doch nach unten will der Goldpreis ebenso nicht. Fällt ein Wert nicht, auch wenn dies eher zu erwarten wäre, so darf von mangelnder Verkaufsbereitschaft im Markt ausgegangen werden. Somit wäre noch die Chance vorhanden, dass der Goldpreis in den kommenden Wochen wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



