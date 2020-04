GOLD – Rückkehr in den Aufwärtstrend: Ziel 1.800$!

Hü und hott! So ging es im Goldpreis in den vergangenen Wochen hin und her. Die teils kräftigen Abverkaufe im Gold zu Beginn des Crahs an den Aktienmärkten beruhten allerdings nicht auf fundamentalen Aspekten. Vielmehr sahen sich Investoren gezwungen, Gold zu verkaufen, um anderweitige Liquiditätsengpässe aufzufangen. Mit den Maßnahmen der US-Notenbank scheint dieses Problem jedoch abgefedert worden zu sein.

