GOLD: Potenzielle Long-Chance

GOLD / U.S. DOLLAR FX_IDC:XAUUSD

Global-Investa







Neben den hohen geopolitischen Risiken läuft die Geldmengenausweitung weiterhin auf Hochtouren. Sämtliche Währungen verlieren zunehmend an Kaufkraft, was die hohe inflationäre Entwicklung verdeutlicht.

In diesem Umfeld ist Gold als „safe haven“ wieder gefragt.

Im Rahmen unserer zyklischen Berechnungen wird es ebenfalls interessant.

