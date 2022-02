GOLD – Ist das noch bullish?

Gold als Krisenwährung konnte nur kurz von dem Überfall Russland auf die Ukraine profitieren. Der Goldpreis stieg vor allem am Donnerstag, dem 24. Februar nochmals deutlich an. Mit einem Anstieg bis rund 1.973 US-Dollar konnte der Goldpreis an diesem Handelstag über 60 US-Dollar zugewinnen.

Doch diese starke Aufwärtsbewegung wurde ebenso schnell wieder verkauft. Gewinnmitnahmen prägten das Bild im Goldpreis bis zum Ende



