GOLD: Gelingt der Ausbruch? Ausblick und Wendetermine

GOLD / U.S. DOLLAR FX_IDC:XAUUSD

Global-Investa







Bei Gold hat sich das charttechnische Bild deutlich verbessert. Entscheidend für uns war die Situation am vergangenen Mittwoch, an der auch die US-Notenbank Sitzung stattgefunden hat. Hierbei ging es uns jedoch nicht primär um die Fed-Sitzung an sich, sondern um den