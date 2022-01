GOLD – Bullen mit Dreieck

Der Goldpreis konnte sich in den vergangenen Wochen stabil halten. Ansteigende Tiefs und Hochpunkte im sehr kurzfristigen Bild lassen eine bullishe Grundstimmung erkennen. Die Chance nach oben auszubrechen steigt an.

Ausgesprochen interessant ist die Chartsituation. Auch in Verbindung mit den üblichen Marktverhaltens-Mustern. Denn in der Regel schwächt ein starker US-Dollar den Goldpreis. Dies ist derzeit nicht der Fall.



