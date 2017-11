DAS GOLDENE LENKRAD 2017: BILD am SONNTAG und AUTO BILD zeichnen die besten Autos des Jahres aus

Berlin (ots) - BILD am SONNTAG und AUTO BILD vergebenAutomobil-Preis in sechs Kategorien / Verschärfte Regeln: AlleGewinnerautos wurden von der DEKRA geprüft / DAS GOLDENE EHRENLENKRAD2017 geht an Håkan Samuelsson (CEO Volvo)Am Dienstagabend, 7. November 2017, verliehen BILD am SONNTAG,Deutschlands größte Sonntagszeitung, und die europäische AUTOBILD-Gruppe zum 42. Mal DAS GOLDENE LENKRAD an die bestenAutomobil-Neuheiten des Jahres. Der international begehrte Preiswurde 1976 von Verleger Axel Springer ins Leben gerufen und ist heuteEuropas wichtigste Auszeichnung der Automobilbranche. DiePreisvergabe fand im Rahmen einer Verleihung mit rund 200Top-Managern und Prominenten aus der Automobilbranche, Medien undPolitik statt. Moderiert wurde die Veranstaltung von BarbaraSchöneberger.Dr. Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE,begrüßte die Gäste und sagte: "Für Medien wie die Automobilbrancheging es in diesem Jahr vor allem um die Glaubwürdigkeit ihrer Markenund Produkte. Dabei ist für mich gerade die Souveränität undOffenheit im Umgang mit Fehlern entscheidend für den Erhalt desVertrauens, bei Lesern und Werbekunden wie bei Autobesitzern und-käufernIn diesem Jahr wurden die Regeln bei DAS GOLDENE LENKRADverschärft. Alle Gewinner-Fahrzeuge wurden von der unabhängigenPrüforganisation DEKRA unter möglicher Disqualifikation auf dieEinhaltung der seit September 2017 gültigen gesetzlichen Grenzwertekontrolliert. Außerdem hatte erstmals die Differenz zwischenAlltags-Spritverbrauch und Werksangaben Auswirkungen auf die Benotungder Testwagen.Tom Drechsler, Chefredakteur AUTO der BILD-Gruppe: "Die neuenTests bei DAS GOLDENE LENKRAD im Stil von Doping-Kontrollen machendiesen Preis noch wertvoller. Für die Kunden und für die, die dieseAutos bauen. Es ist ein gutes Zeichen für die gesamteAutomobilindustrie und das Vertrauen der Käufer, dass alle Testwagendiese harte, unabhängige Prüfung bei Europas wichtigster Auszeichnungder Automobilbranche bestanden haben."Von den Lesern in ganz Europa wurden in diesem Jahr 20Auto-Neuheiten in insgesamt sechs Kategorien ins Finale gewählt.Die Sieger bei DAS GOLDENE LENKRAD 2017Klein-/Kompaktwagen: Opel Ampera eKleine SUV: Skoda KaroqGroße SUV: Audi Q5Mittel-/Oberklasse: VW ArteonSportwagen: Porsche Panamera Sport TurismoSchönstes Auto: Aston Martin DB11Die Gewinner des GOLDENEN LENKRADS wurden von einer unabhängigenJury gekürt - darunter Connectivity-Experten, Designer, Prominente,Techniker, Vielfahrer, Rennfahrer, Kritiker sowie Chefredakteure dereuropäischen AUTO BILD-Gruppe. Die Testfahren fanden auf demFIat-Testgelände in Balocco (Italien) statt.DAS GOLDENE EHRENLENKRAD 2017 für die Managementleistung desJahres geht an Håkan Samuelsson (CEO Volvo)DAS GOLDENE EHRENLENKRAD wurde von BILD am SONNTAG und AUTO BILDan den CEO von Volvo, Håkan Samuelsson, 66, verliehen, der dieAuszeichnung persönlich in Berlin entgegennahm. Die Laudatio auf denGewinner hielt der Gründer und Vorstandsvorsitzende von Nvidia,Jen-Hsun Huang.Aus der Begründung der Jury: "Håkan Samuelsson hat denschwedischen Autohersteller nach der Übernahme des chinesischenAutobauers Geely im Jahr 2010 nachhaltig in die Gewinnzone geführt.Durch die Erneuerung der Modellpalette mit den Modellen XC90, XC60sowie S90 / V90 stiegen die Absatzzahlen in den ersten neun Monaten2017 auf ein Rekordniveau. Zudem hat Samuelsson in diesem Jahr dieEntscheidung getroffen, ab 2019 jedes neue Volvo-Modellelektrifiziert auf den Markt zu bringen und greift ebenfalls ab 2019als erster europäischer Hersteller Tesla mit drei neuen Modellen derneuen Elektro-Marke Polestar an."Über DAS GOLDENE LENKRADBILD am SONNTAG und die AUTO BILD-Gruppe zeichnen 2017 zum 42. Maldie besten Auto-Neuerscheinungen des Jahres mit dem GOLDENEN LENKRADaus. Der international begehrte Autopreis wurde 1976 von VerlegerAxel Springer ins Leben gerufen und seitdem jährlich vergeben. Seit1983 gibt es darüber hinaus DAS GOLDENE EHRENLENKRAD füraußergewöhnliche Leistungen in der Automobil-Branche. Axel Springerselbst übergab 1983 das erste Ehrenlenkrad an Henry Ford II,Gründerenkel und ehemaliger Präsident der Ford Motor Company.Pressekontakt:Axel Springer SEChristian SenftLeiter BILD-KommunikationTel: +49 30 2591 77610christian.senft@axelspringer.deOriginal-Content von: BILD am SONNTAG, übermittelt durch news aktuell